Dhurandhar 2 First Review: ‘शोले’ से भी बड़ी फिल्म…रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का पहला रिव्यू आया सामने

‘सत्या’ जैसी क्लासिक फिल्म बनाने वाले राम गोपाल वर्मा ने इस एक्शन ड्रामा को भारतीय सिनेमा का टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी, बल्कि सिनेमा की परिभाषा ही बदल देगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन को भी इस फिल्म को “फर्स्ट डे, फर्स्ट शो” देखना चाहिए।