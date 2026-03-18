18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dhurandhar 2 First Review: ‘शोले’ से भी बड़ी फिल्म…रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का पहला रिव्यू आया सामने

Dhurandhar 2 First Review Out: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर पहला रिव्यू भी अब सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 18, 2026

Dhurandhar 2 First Review Out

Dhurandhar 2 First Review (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 First Review Out: साल 2026 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में शामिल 'धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर रिलीज से पहले ही जबरदस्त माहौल बन चुका है। फिल्म की आधिकारिक रिलीज से पहले ही इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने इसे देखकर ऐसी प्रतिक्रिया दी है, जिसने दर्शकों की उम्मीदों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।

राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर 2' का दिया रिव्यू (Dhurandhar 2 First Review Out)

‘सत्या’ जैसी क्लासिक फिल्म बनाने वाले राम गोपाल वर्मा ने इस एक्शन ड्रामा को भारतीय सिनेमा का टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी, बल्कि सिनेमा की परिभाषा ही बदल देगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन को भी इस फिल्म को “फर्स्ट डे, फर्स्ट शो” देखना चाहिए।

‘शोले’ से 100 गुना बड़ी फिल्म!

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा कि ‘धुरंधर 2’ का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि ये 'शोले' से 100 गुना अधिक भव्य साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के सामने 'मुगल-ए-आजम' जैसी महान फिल्में भी साधारण लगेंगी।

उनका मानना है कि फिल्म का ऑडियो-विजुअल प्रभाव, कहानी कहने का अंदाज और सिनेमाई तकनीक इतनी अलग है कि यह एक नए युग की शुरुआत करती है। राम गोपाल वर्मा के शब्दों में, 'ये फिल्म सिनेमा के पुराने ढांचे को तोड़कर एक नई सिनेमाई व्यवस्था स्थापित करती है।'

निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ

फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को लेकर भी राम गोपाल वर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने लिखा कि आने वाले समय में ‘डायरेक्टर’ शब्द की पहचान ही आदित्य धर के नाम से शुरू होगी।

वर्मा पहले भी कई बार आदित्य धर के काम की तारीफ कर चुके हैं और इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में “क्वांटम लीप” बताया था। अब ‘धुरंधर 2’ देखने के बाद उनका विश्वास और मजबूत हो गया है।

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट और कहानी

फिल्म में Ranveer Singh एक अंडरकवर भारतीय जासूस की भूमिका में नजर आएंगे, जो दुश्मन इलाके में जाकर मिशन को अंजाम देता है। इसके अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे बड़े कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी एक जासूस के खतरनाक मिशन और उसके ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है।

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत के संकेत

ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, फिल्म रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन कर रही है। पेड प्रीव्यू से ही करोड़ों की कमाई हो चुकी है और पहले दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है।

इतना ही नहीं, शुरुआती वीकेंड में फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है, जो इसे साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल कर सकता है।

19 मार्च को रिलीज, दर्शकों में जबरदस्त क्रेज

‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च 2026 को हिंदी समेत कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे साफ है कि यह बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राम गोपाल वर्मा की भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं

ये भी पढ़ें

मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचा नोरा फतेही के ‘अश्लील’ गाने का मामला, सेंसर बोर्ड तक भी पहुंचा शिकायत पत्र
बॉलीवुड
Nora Fatehi Sarki Chunar Teri Sarke Song Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Mar 2026 01:01 pm

Published on:

18 Mar 2026 12:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar 2 First Review: ‘शोले’ से भी बड़ी फिल्म…रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का पहला रिव्यू आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोली- टपोरी की तरह आते हैं और महिलाएं सांसद असहज…

Kangana Ranaut says Rahul Gandhi is tapori women mps Feel uncomfortable in sansad
बॉलीवुड

अश्लीलता परोसी…नोरा फतेही के विवादित गाने पर भोजपुरी स्टार रवि किशन का बयान, ‘धुरंधर 2’ का किया जिक्र

Ravi Kishan On Nora Fatehi Song Controversy
बॉलीवुड

‘चुनर तेरी सरके’ ही नहीं रकीब आलम का 4 मिनट 15 सेकंड का ये गाना भी है डबल मीनिंग, मिलियन में हैं व्यूज

Sarke Chunar controversial song lyricist Raqueeb Alam old song ringa ringa surface double meaning viral
बॉलीवुड

नासिर हुसैन संग अपनी अधूरी प्रेम कहानी पर आशा पारेख का बड़ा बयान, बोलीं- ‘मैं किसी का घर नहीं…’

asha parekh nasir hussain
बॉलीवुड

Sara Ali Khan को केदारनाथ में दर्शन के लिए करना होगा ये बड़ा काम, गैर हिंदुओ को वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Muslim Sara Ali Khan submit Affidavit of faith before Visit Badrinath Kedarnath temple start Non-Hindu Affidavit Rules
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.