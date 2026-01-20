अक्षय कुमार की एस्कॉर्ट कार से टकराया ऑटो: पत्नी ट्विंकल के साथ थे एक्टर, हादसे में दो लोग घायल

अभिनेता अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले की गाड़ी और ऑटो रिक्शा की टक्कर। (Photo @X)
मुंबई के जुहू इलाके में स्थित मुक्तेश्वर रोड के पास सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले (एस्कॉर्ट) की गाड़ी और एक ऑटोरिक्शा के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे ऑटो चालक और एक यात्री घायल हो गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस वक्त जब अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ विदेश यात्रा से लौटकर एयरपोर्ट से अपने जुहू स्थित घर जा रहे थे। मुक्तेश्वर रोड पर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मर्सिडीज (Mercedes) कार ने ऑटोरिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।
इस टक्कर के कारण ऑटोरिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही सुरक्षा वाहन से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटोरिक्शा पलट गया। वहीं अक्षय की एस्कॉर्ट कार ऑटो के ऊपर पलट गई। ऑटो सवार चालक और यात्री उसमें फंस गए। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक, दुर्घटना होते ही अक्षय कुमार तुरंत अपनी एसयूवी (SUV) से नीचे उतरे। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ के साथ मिलकर पलटे हुए ऑटोरिक्शा को उठाया और उसमें फंसे ड्राइवर और यात्री को बाहर निकाला।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, "हादसा बेहद भयावह था, लेकिन अक्षय कुमार ने बिना समय गंवाए खुद आगे आकर लोगों की मदद की। उनकी तत्परता की वजह से घायलों को समय पर निकाला जा सका।" रिपोर्ट के अनुसार, घायल ऑटो चालक को इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना में घायल हुए ऑटो-रिक्शा चालक के भाई मोहम्मद समीर ने ने बताया कि यह हादसा सोमवार रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच हुआ।
