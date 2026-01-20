अक्षय कुमार की एस्कॉर्ट कार से टकराया ऑटो: पत्नी ट्विंकल के साथ थे एक्टर, हादसे में दो लोग घायल

इस टक्कर के कारण ऑटोरिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही सुरक्षा वाहन से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटोरिक्शा पलट गया। वहीं अक्षय की एस्कॉर्ट कार ऑटो के ऊपर पलट गई। ऑटो सवार चालक और यात्री उसमें फंस गए। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक, दुर्घटना होते ही अक्षय कुमार तुरंत अपनी एसयूवी (SUV) से नीचे उतरे। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ के साथ मिलकर पलटे हुए ऑटोरिक्शा को उठाया और उसमें फंसे ड्राइवर और यात्री को बाहर निकाला।