‘धुरंधर 2’ की रिलीज से चंद घंटे पहले डायरेक्टर आदित्य धर को सताया ये डर, पोस्ट क्रेडिट सीन पर दिया ये हिंट

Dhurandhar 2 Release: साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' कल यानी 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच दीवानगी इस कदर है कि 18 मार्च की शाम से ही कई शहरों में 'पेड प्रीव्यू' शुरू हो गए हैं। इस बीच, फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक भावुक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फैंस से एक खास गुजारिश की है। इस पोस्ट में उनका डर साफ नजर आ रहा है।