स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल जिंदगी में बढ़े आगे! इंस्टाग्राम पर किया ये पोस्ट

इंडस्ट्री की फेमस सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल खुद एक म्यूजिक कंपोजर हैं और इंडस्ट्री में अच्छी पहचान रखते हैं। वह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पिछले काफी समय से एक रिश्ते में थे और पिछले साल नवंबर में शादी करने वाले थे। हल्दी से लेकर संगीत सभी कार्यक्रम हो चुके थे। जिसके वीडियो और फोटोज भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। हर कोई खुश था, लेकिन अचानक शादी से एक दिन पहले ही सब बदल गया। स्मृति के पिता को हार्टअटैक आ गया और शादी रोक दी गई।