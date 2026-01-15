15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल जिंदगी में बढ़े आगे! इंस्टाग्राम पर किया ये पोस्ट

Palash Muchhal Post: क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी रद्द होने के बाद पलाश मुच्छल ने लंबे ब्रेक के बाद एक पोस्ट किया है। जो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देख लोगों का कहना है कि अब वह भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 15, 2026

Palash Muchhal moved on in her life post viral after Smriti Mandhana wedding called off

पलाश मुच्छल ने किया पोस्ट

Smriti Mandhana Palash Muchhal: स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने जैसे इंस्टाग्राम से बिल्कुल नाता ही तोड़ लिया था। उन पर स्मृति को धोखा देने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। अब लगभग 2 महीने बाद पलाश मुच्छल ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखकर लोगों का कहना है कि वह अब स्मृति की तरह ही जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हैं।

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने किया पोस्ट (Smriti Mandhana Palash Muchhal Post)

इंडस्ट्री की फेमस सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल खुद एक म्यूजिक कंपोजर हैं और इंडस्ट्री में अच्छी पहचान रखते हैं। वह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पिछले काफी समय से एक रिश्ते में थे और पिछले साल नवंबर में शादी करने वाले थे। हल्दी से लेकर संगीत सभी कार्यक्रम हो चुके थे। जिसके वीडियो और फोटोज भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। हर कोई खुश था, लेकिन अचानक शादी से एक दिन पहले ही सब बदल गया। स्मृति के पिता को हार्टअटैक आ गया और शादी रोक दी गई।

कहा जाता है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया था, क्योंकि पलाश संग चैट के स्क्रीनशॉट एक लड़की ने शेयर किए थे, जिससे इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था और फिर खबरें आईं कि इसी वजह से स्मृति के पिता की तबीयत खराब थी। इसके कुछ दिनों बाद स्मृति और पलाश ने शादी रद्द को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। इसके तुरंत बाद ही स्मृति ने फैसला किया और करियर में आगे बढ़ गईं। अब वैसे ही पलाश ने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है।

पलाश मुच्छल भी जिंदगी में बढ़े आगे (Palash Muchhal Instagram)

पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह जिम में एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। वह पसीने में भीगे हुए हैं और पीछे गाना बज रहा है। उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी है। इस पोस्ट के बाद कहा जा रहा है कि पलाश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। वह हर दुख और दर्द से निकलने के लिए वो सभी चीजें कर रहे हैं जो उन्हें खुश रखे।

स्मृति मंधाना ने भी शादी रद्द के बाद किया था ऐसा ही पोस्ट (Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Cancelled)

बता दें, पलाश मुच्छल संग रिश्ता टूटने के कुछ दिन बाद ही स्मृति ने अपने क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्टेडियम में प्रेक्टिस करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था। अब वैसा ही नए साल पर पलाश मुच्छल ने भी किया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

मौत वाले दिन जुबिन गर्ग ने पी रखी थी शराब, सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में किया दावा, बोले- मिर्गी से पीड़ित थे…
बॉलीवुड
Singapore Police Big Revealed In Court said Zubeen Garg Was very drunk Intoxicated Refused wearing Life VEST

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

15 Jan 2026 12:59 pm

Published on:

15 Jan 2026 12:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल जिंदगी में बढ़े आगे! इंस्टाग्राम पर किया ये पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

BMC Elections 2026: असली विकास, बेहतर और साफ… पोलिंग बूथ से हेमा मालिनी बयान वायरल

BMC Elections 2026: असली विकास, बेहतर और साफ... पोलिंग बूथ से हेमा मालिनी बयान वायरल
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ से भी ज्यादा खूंखार है The Bluff! एक्ट्रेस ने पार की हिंसा की हर हद, देखें

'द ब्लफ'
बॉलीवुड

प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी में बढ़ाया पूल का पारा, पति निक संग मनाया बेटी का जन्मदिन, हॉट तस्वीरें वायरल

priyanka chopra hot look pool side pictures with nick jonas celebrates daughter malti birthday
बॉलीवुड

पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो…अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो

पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो...अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो
बॉलीवुड

‘मैं 5 साल की थी जब पहली बार…’, बहन नूपुर की विदाई के बाद इमोशनल हुईं कृति सेनन, लिखा लंबा-चौड़ा नोट

Kriti sanon shares emotional post after sister nupur sanon wedding with stebin ben
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.