स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल जिंदगी में बढ़े आगे! इंस्टाग्राम पर किया ये पोस्ट

पलाश मुच्छल ने किया पोस्ट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने जैसे इंस्टाग्राम से बिल्कुल नाता ही तोड़ लिया था। उन पर स्मृति को धोखा देने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। अब लगभग 2 महीने बाद पलाश मुच्छल ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखकर लोगों का कहना है कि वह अब स्मृति की तरह ही जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हैं।
इंडस्ट्री की फेमस सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल खुद एक म्यूजिक कंपोजर हैं और इंडस्ट्री में अच्छी पहचान रखते हैं। वह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पिछले काफी समय से एक रिश्ते में थे और पिछले साल नवंबर में शादी करने वाले थे। हल्दी से लेकर संगीत सभी कार्यक्रम हो चुके थे। जिसके वीडियो और फोटोज भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। हर कोई खुश था, लेकिन अचानक शादी से एक दिन पहले ही सब बदल गया। स्मृति के पिता को हार्टअटैक आ गया और शादी रोक दी गई।
कहा जाता है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया था, क्योंकि पलाश संग चैट के स्क्रीनशॉट एक लड़की ने शेयर किए थे, जिससे इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था और फिर खबरें आईं कि इसी वजह से स्मृति के पिता की तबीयत खराब थी। इसके कुछ दिनों बाद स्मृति और पलाश ने शादी रद्द को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। इसके तुरंत बाद ही स्मृति ने फैसला किया और करियर में आगे बढ़ गईं। अब वैसे ही पलाश ने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है।
पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह जिम में एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। वह पसीने में भीगे हुए हैं और पीछे गाना बज रहा है। उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी है। इस पोस्ट के बाद कहा जा रहा है कि पलाश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। वह हर दुख और दर्द से निकलने के लिए वो सभी चीजें कर रहे हैं जो उन्हें खुश रखे।
बता दें, पलाश मुच्छल संग रिश्ता टूटने के कुछ दिन बाद ही स्मृति ने अपने क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्टेडियम में प्रेक्टिस करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था। अब वैसा ही नए साल पर पलाश मुच्छल ने भी किया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
