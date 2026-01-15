मौत वाले दिन जुबिन गर्ग ने पी रखी थी शराब, सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में किया दावा, बोले- मिर्गी से पीड़ित थे…

जुबिन गर्ग 19 सितंबर 2025 को 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर पहुंचे थे। कार्यक्रम से एक दिन पहले वह अपने करीब 20 दोस्तों और सहकर्मियों के साथ एक नौका (बोट) पर पिकनिक मनाने निकले थे। ऐसे में चैनल ‘न्यूज एशिया’ की खबर के अनुसार, मुख्य जांच अधिकारी ने अदालत को बताया है कि जुबिन गर्ग ने शुरू में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन बाद में उसे उतार दिया और फिर उन्हें दी गई दूसरी लाइफ जैकेट को पहनने से भी इनकार कर दिया। चैनल ने अधिकारी के हवाले से बताया कि बोट पर सभी ने नाश्ता किया और शराब का सेवन किया था।