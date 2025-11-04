Zubeen Garg की हुई हत्या! सिंगर की मौत के 46 दिन बाद असम CM का बड़ा खुलासा

Zubeen Garg Death News: बॉलीवुड में सितंबर के महीने में उस समय हंगामा मच गया था जब खबर आई थी कि इंडस्ट्री को ब्लॉकबस्टर गाना 'या अली' देने वाले सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हो गई है। वह एक कॉन्सर्ट के लिए सिंगापुर गए थे जहां स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा असम हिल गया था और उस दिन से लेकर आज तक लगभग 46 दिन से असम सरकार ये कह रही है कि जुबिन गर्ग की हत्या की गई है। अब सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे लेकर एक और बड़ी जानकारी दी है।