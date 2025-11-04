Patrika LogoSwitch to English

Zubeen Garg की हुई हत्या! सिंगर की मौत के 46 दिन बाद असम CM का बड़ा खुलासा

Zubeen Garg Death Big Reveals: जुबिन गर्ग की मौत को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने फेमस सिंगर की मौत को मर्डर बताया है और कई बड़े चौंकाने वाले खुलासा भी किए हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 04, 2025

Zubeen Garg Murdered

फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा

Zubeen Garg Death News: बॉलीवुड में सितंबर के महीने में उस समय हंगामा मच गया था जब खबर आई थी कि इंडस्ट्री को ब्लॉकबस्टर गाना 'या अली' देने वाले सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हो गई है। वह एक कॉन्सर्ट के लिए सिंगापुर गए थे जहां स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा असम हिल गया था और उस दिन से लेकर आज तक लगभग 46 दिन से असम सरकार ये कह रही है कि जुबिन गर्ग की हत्या की गई है। अब सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे लेकर एक और बड़ी जानकारी दी है।

जुबिन गर्ग की मौत पर सीएम का बड़ा दावा (Zubeen Garg Death News)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "मैं आज जुबिन गर्ग की मौत को दुर्घटना नहीं कहूंगा। हमें जुबिन गर्ग हत्या में 17 दिसंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करनी है। मैंने इसे 8 दिसंबर तक फाइल करने के लिए कहा है। हम हर तरह से तैयार हैं। मैं जो कुछ भी कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। यह कोई नया खुलासा नहीं है, क्योंकि न्यायिक हिरासत में मौजूद सभी लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है।" उन्होंने जुबिन गर्ग की मौत को सिर्फ दुर्घटना बताने वाली सारी बातों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि सिंगर की मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मर्डर था।

8 दिसंबर को होगी चार्जशीट दाखिल (Himanta Biswa Sarma On Zubeen Garg Murdered?)

वहीं, मुख्यमंत्री ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर तय की है, क्योंकि यह घटना विदेश में हुई थी, इसलिए चार्जशीट दाखिल करने से पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। CID के विशेष डीजीपी एमपी गुप्ता की अध्यक्षता वाली एसआईटी जल्द ही मंत्रालय को पूरी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।

मुख्यमंत्री का यह दावा सिंगापुर पुलिस बल के SIT को अंतिम पोस्टमार्टम और विष विज्ञान रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आया है। सरमा ने इन रिपोर्टों को जुबिन की मौत के कारण का प्रामाणिक प्रमाण बताया है, क्योंकि ये टेस्ट जुबिन की मौत के तुरंत बाद किए गए थे।

कांग्रेस ने उठाए सीएम पर सवाल (Gaurav Gogoi On CM Himanta Biswa Sarma)

सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर यह हत्या थी, तो सरमा ने पहले स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कहा। गोगोई ने कहा कि सरकार इस मामले को जिस तरह संभाल रही है, उसमें स्पष्टता और पारदर्शिता की कमी है।

'दोषियों को सजा मिलनी चाहिए'

जुबिन गर्ग के करीबी दोस्त और साथी गायक मानस रॉबिन ने मुख्यमंत्री के बयान पर हैरानी दिखाई है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के बयान का समय बताता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं… जनता के सामने खुलकर बोलना और इसे हत्या कहना इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी।" मानस रॉबिन ने उम्मीद जताई कि अगर यह हत्या थी, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

04 Nov 2025 01:15 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Zubeen Garg की हुई हत्या! सिंगर की मौत के 46 दिन बाद असम CM का बड़ा खुलासा

