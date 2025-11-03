4 सुपरस्टार्स संग अफेयर के बाद भी हैं कुवांरी ये फेमस एक्ट्रेस, एक के साथ टूटी सगाई, तो एक के साथ 10 साल तक चला रिश्ता, जानें कौन है ये…

Birthday Special: 90 के दशक की वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी जिंदगी में नाम बहुत कमाया, लेकिन कभी वो खुशी उन्हें नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। कहा जाता है कि उनकी फेमस सुपरस्टार संग सगाई तक हो गई थी, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि दोनों ने अपना प्यार भरा रिश्ता खत्म कर लिया है और हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। उन्होंने प्यार को अपनी जिंदगी में एक बार नहीं 4 से ज्यादा बार मौके दिए, लेकिन हमेशा उनका दिल टूटा। उन्होंने शादीशुदा एक्टर नागार्जुन को भी लगभग 10 साल तक डेट किया, कहा जाता है दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे, लेकिन वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए कपल ने अलग होने का फैसला किया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली सुपरस्टार तब्बू की। उनके बर्थडे पर जानते हैं उनसे जुड़े कई और दिलचस्प किस्से…