4 सुपरस्टार्स संग अफेयर के बाद भी हैं कुवांरी ये फेमस एक्ट्रेस, एक के साथ टूटी सगाई, तो एक के साथ 10 साल तक चला रिश्ता, जानें कौन है ये…

Birthday Special: इंडस्ट्री की वो फेमस एक्ट्रेस जिनका कई लोगों के साथ नाम जुड़ चुका है, लेकिन जो 4 मेजर अफेयर रहे वह काफी पॉपुलर रहे हैं। इतने लोगों पर भरोसा करने के बाद भी वह आज अकेले जिंदगी गुजार रही हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 03, 2025

Tabu Birthday

फेमस एक्ट्रेस मना रही हैं अपना 54वां जन्मदिन

Birthday Special: 90 के दशक की वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी जिंदगी में नाम बहुत कमाया, लेकिन कभी वो खुशी उन्हें नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। कहा जाता है कि उनकी फेमस सुपरस्टार संग सगाई तक हो गई थी, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि दोनों ने अपना प्यार भरा रिश्ता खत्म कर लिया है और हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। उन्होंने प्यार को अपनी जिंदगी में एक बार नहीं 4 से ज्यादा बार मौके दिए, लेकिन हमेशा उनका दिल टूटा। उन्होंने शादीशुदा एक्टर नागार्जुन को भी लगभग 10 साल तक डेट किया, कहा जाता है दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे, लेकिन वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए कपल ने अलग होने का फैसला किया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली सुपरस्टार तब्बू की। उनके बर्थडे पर जानते हैं उनसे जुड़े कई और दिलचस्प किस्से…

तब्बू मना रहीं अपना 54वां जन्मदिन (Tabu Birthday)

एक्ट्रेस तब्बू 4 नवंबर को अपना 54वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। उनके पिता पाकिस्तान में एक्टर जमाल अली हाशमी थे जो कि भारत आ गए थे। लेकिन, उनके पिता उन्हें और उनकी मां को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद तब्बू को उनकी मां रिजवाना ने अकेले पाला। तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज भी बॉलीवुड में 80-90 के दशक में लीडिंग हिरोइन रहीं हैं, लेकिन तब्बू अपने करियर में अभी भी काम कर रही हैं। वहीं, तब्बू ने जब इंडस्ट्री में एंट्री की तो उन्होंने कभी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया। जहां एक तरफ तब्बू का फिल्मी सफर काफी शानदार रहा तो वहीं पर्सनल लाइफ बेहद खराब।

तब्बू के अफेयर के चर्चे रहे काफी ज्यादा (Tabu Affairs)

चार दशक के एक लंबे करियर में तब्बू का नाम हिंदी और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स संग जुड़ा। फिल्म प्रेम की शूटिंग के दौरान तब्बू का नाम संजय कपूर से जुड़ा था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि ये रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं चला और जल्द दोनों ने इसे खत्म कर दिया, फिर उनकी जिंदगी में डायरेक्टर-प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एंट्री हुई। तब्बू और साजिद लंबे समय तक दोस्त रहे। दोनों के बीच जीत फिल्म के दौरान नजदीकियां बढ़ने लगीं थी लेकिन साजिद तब्बू के साथ आगे रिश्ता नहीं बढ़ा पाए क्योंकि पहली पत्नी दिव्या भारती के लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग थी।

शादीशादा एक्टर को किया डेट (Bollywood actress Tabu Birthday Today)

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, तब्बू के अफेयर की खबरों में सबसे बड़ा नाम साउथ अक्किनेनी नागार्जुन का आता है, लेकिन नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और तब्बू स्टेबल रिलेशनशिप चाहती थीं। कहा जाता है कि दोनों का ये रिश्ता करीब 10 साल तक चला और फिर दोनों ने अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के दिए एक इंटरव्यू के दौरान नागार्जुन ने अपने रिश्ते स्वीकार किए थे और कहा था कि तब्बू का नाम लेते ही उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यह भी बताया था कि दोनों लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं।

अजय देवगन संग भी उड़ी थी अफेयर की अफवाह (Ajay Devgn And Tabu)

तब्बू का नाम कई बार अजय देवगन से भी जुड़ चुका है और अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा था कि तब्बू को उनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, लेकिन अफेयर की अफवाहें बाद में गलत साबित हुईं। वहीं, तब्बू मजाक में अक्सर इस बात का भी जिक्र करती हैं कि उनकी शादी ना हो पाने के लिए अजय देवगन जिम्मेदार हैं क्योंकि कम ही लोग ये जानते हैं कि तब्बू और अजय देवगन एक एरिया में पले-बढ़े हैं। जब भी कोई लड़का उनसे बातचीत करने आता था अजय उसे बुली करने लगते थे। दोनों एक दूसरे को लगभग 25 साल से जानते हैं और यही कारण है कि दोनों करीब भी हैं। कई फिल्मों में दोनों साथ काम भी कर चुके हैं।

