बॉलीवुड

सलमान खान को फांसी होनी चाहिए… यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने एक्टर को कहा देशद्रोही

Raghuraj Singh On Salman Khan: सलमान खान के खिलाफ एक मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एक्टर को फांसी होनी चाहिए और वह देशद्रोही हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Jan 15, 2026

यूपी के मंत्री ने सलमान खान को कहा देशद्रोही

Raghuraj Singh On Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपनी पर्सनल लाइफ या किसी नई फिल्म को लेकर नहीं बल्कि देशद्रोह के आरोप के चलते चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा है कि सलमान खान को फांसी होनी चाहिए। ऐसी बयानबाजी के बाद फिल्मी गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक खलबली मच गई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया है।

यूपी के मंत्री ने सलमान खान को लेकर दिया बड़ा बयान (Raghuraj Singh On Salman Khan traitor)

उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह अक्सर अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार भी यही हुआ है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री जी ने कहा, "सलमान खान एक नंबर का देशद्रोही इंसान है। उसे हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है। वह यहां के हिंदुओं से 'नैन-मटक्का' करके करोड़ों रुपये कमाता है, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वह पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन करता है, उसे फांसी होनी चाहिए।"

मंत्री रघुराज सिंह ने आगे जनता से अपील करते हुए कहा, "सलमान खान जैसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। वह बेईमान, चोर और बदमाश है। मैं देश के सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि वे सलमान खान की फिल्में देखना पूरी तरह से बंद कर दें। जब कमाई बंद होगी, तब उसे समझ आएगा। अगर उसे पाकिस्तान इतना ही पसंद है, तो उसे वहां चले जाना चाहिए।"

सलमान को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (UP Minister Raghuraj Singh controversial Statement)

मंत्री रघुराज सिंह का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जहां एक तरफ सलमान खानके फैंस इस बयान को 'पब्लिसिटी स्टंट' और नफरत भरा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मंत्री की बात का समर्थन भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब ठाकुर रघुराज सिंह ने किसी सेलिब्रिटी या समुदाय के खिलाफ इस तरह की सख्त भाषा का इस्तेमाल किया हो।

फिलहाल इस पूरे मामले पर सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा देश के इतने बड़े सुपरस्टार के लिए 'फांसी' और 'देशद्रोही' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना नए विवाद को जन्म दे चुका है।

15 Jan 2026 09:46 am

