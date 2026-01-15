सलमान खान को फांसी होनी चाहिए… यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने एक्टर को कहा देशद्रोही

उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह अक्सर अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार भी यही हुआ है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री जी ने कहा, "सलमान खान एक नंबर का देशद्रोही इंसान है। उसे हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है। वह यहां के हिंदुओं से 'नैन-मटक्का' करके करोड़ों रुपये कमाता है, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वह पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन करता है, उसे फांसी होनी चाहिए।"