कीचड़ में सने दिखे सलमान-MS धोनी और AP ढिल्लों, ‘अनसीन’ फोटो-वीडियो आया सामने

सलमान खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 15 जून, 2020 को भारत और उसके विस्तारवादी पड़ोसी चीन के बीच गलवान में हुए टकराव पर आधारित है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब दोनों देशों के जवान LAC के विवादित हिस्सों में गश्त करने पहुंचे। हालात तेजी से बिगड़े और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह घटना पिछले 40 सालों में भारत-चीन के बीच सबसे गंभीर टकराव थी, जिसके बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए और कई दौर की बातचीत शुरू की। इसी वास्तविक घटना पर बनी अपूर्व लाखिया की फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। जिसमें भाईजान गर्दा उड़ाते नजर आएंगे।