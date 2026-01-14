कीचड़ में सने दिखे सलमान-MS धोनी और AP ढिल्लों, ‘अनसीन’ फोटो-वीडियो आया सामने

फोटो में सलमान खान, MS धोनी और AP ढिल्लों (इमेज सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Unseen Video: सलमान खान, एमएस धोनी और एपी ढिल्लों का ऐसा अवतार शायद ही किसी ने पहले देखा हो। सोशल मीडिया पर इन तीनों की ‘अनसीन’ फोटो और वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें तीनों ही कीचड़ से लथपथ नजर आ रहे हैं। ये पूरा रोमांचक किस्सा सलमान खान के पनवेल स्थित फार्महाउस का है, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार, इंडिया के पूर्व कप्तान और इंटरनेशनल सिंगर एक साथ एक एड्रेनालिन-पंपिंग ऑफ-रोडिंग एडवेंचर में शामिल हुए। ऑल-टेरेन व्हीकल्स (All-Terrain Vehicle) पर कीचड़ को चीरते हुए तीनों की मस्ती और दोस्ताना अंदाज देखकर फैन्स पूरी तरह हैरान और उत्साहित हो गए हैं।
ढिल्लों ने अपने इंस्टाग्राम पर कीचड़ वाले एडवेंचर की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें तीनों की मस्ती साफ दिखाई दे रही है। फोटो में सभी कीचड़ से भरे हुए नजर आ रहे हैं।
एक तस्वीर में एमएस धोनी और सिंगर ढिल्लों एक क्रैश हुई ATV के पास खड़े होकर बड़ी मुस्कान के साथ पोज देते दिखाई देते हैं। दूसरी तस्वीर में सलमान खान, धोनी और ढिल्लों एक साथ खड़े होकर कैमरे की ओर मुस्कुरा रहे हैं, जो उनके एडवेंचर की दोस्ताना केमिस्ट्री और मजा को दिखाती है। ढिल्लों ने फोटो-वीडियो शेयर करते हुए मजाकिया सवाल भी फैंस से पूछा है… उन्होंने लिखा- “आपको क्या लगता है इसे किसने क्रैश किया?”
दिसंबर, 2025 में तीनों को मस्ती करते हुए साथ में देखा गया था। तब फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई थी। लेकिन इस बार वीडियो भी सामने आया है, जिसे देख फैंस गदगद हो रहे हैं।
सलमान खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 15 जून, 2020 को भारत और उसके विस्तारवादी पड़ोसी चीन के बीच गलवान में हुए टकराव पर आधारित है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब दोनों देशों के जवान LAC के विवादित हिस्सों में गश्त करने पहुंचे। हालात तेजी से बिगड़े और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह घटना पिछले 40 सालों में भारत-चीन के बीच सबसे गंभीर टकराव थी, जिसके बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए और कई दौर की बातचीत शुरू की। इसी वास्तविक घटना पर बनी अपूर्व लाखिया की फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। जिसमें भाईजान गर्दा उड़ाते नजर आएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग