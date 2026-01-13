सालों की इज्जत गवा दोगे… जब पुलिस अफसर की बात सुनकर घबरा गए थे आमिर खान, तुरंत लेना पड़ा ये फैसला

बॉलीवुड में आमिर खान को परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन उनकी ही एक फिल्म ऐसी भी रही, जिसे देखकर खुद आमिर घबरा गए थे। यह किस्सा है कल्ट फिल्म ‘देली बेली’ का, जिसका जिक्र हाल ही में एक फैन मीट के दौरान आमिर खान ने किया। इस खास मौके पर इमरान खान और वीर दास भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान आमिर ने बताया कि फिल्म के शुरुआती कट ने उन्हें किस कदर परेशान कर दिया था और कैसे एक पुलिस अफसर की प्रतिक्रिया आज भी उनके जेहन में ताजा है।