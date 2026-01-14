60 साल के बाद भी ‘भाईजान’ का वही स्वैग… कृति सनोन की बहन के रिसेप्शन में सलमान खान ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल

Salman Khan At Wedding Reception: 11 जनवरी को उदयपुर में शादी की फेस्टिविट्स के बाद अभिनेत्री कृति सनोन की बहन नूपुर सनोन और सिंगर स्टेबिन बेन ने मंगलवार, 13 जनवरी को मुंबई में शादी का रिसेप्शन आयोजित किया। इस रिसेप्शन में परिवार के सदस्यों के साथ-साथ दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए। हालांकि, सबसे ज्यादा जोश और चीयर जिसके के आने पर देखने को मिला, वह थे सलमान खान।