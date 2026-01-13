हो रही ‘थू-थू’… पाकिस्तानी सैनिकों को फिल्म में दिखाया था अच्छा; ट्रोलिंग पर ‘इक्कीस’ की अभिनेत्री का बड़ा बयान आया सामने

Suhasini Mulay Supports Ikkis: 1 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म ‘इक्कीस’ बॉक्स ऑफिस पर भले ही उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को सराहा और इसके कलाकारों की भी प्रशंसा हुई। यह फिल्म दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी, इसलिए उनके फैंस के लिए यह एक बेहद भावुक पल भी रहा। हालांकि, फिल्म को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान को पॉजिटिव और मानवीय दृष्टिकोण से दिखाया गया है। अब फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री सुहासिनी मुले ने इस पहलू पर खुलकर बात की है और फिल्म का समर्थन किया है।