राजपाल यादव पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, चेक बाउंस केस में है सुनवाई, क्या फिर जाना पड़ेगा जेल?

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: अपनी शानदार कॉमेडी से करोड़ों दिलों को हंसाने वाले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी मुश्किलों के गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों रुपये के चेक बाउंस में जेल के हवा खान के बाद अब वह दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक बार पेश हुए हैं। आज की यह सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अदालत उनसे बकाया राशि के भुगतान का पूरा 'रोडमैप' मांगेगी। जस्टिस राजपाल से यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने अब तक कितनी रकम जमा की है और बाकी के पैसे वह कब और कैसे चुकाएंगे।