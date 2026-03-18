Sara Ali Khan को केदारनाथ में दर्शन के लिए करना होगा ये बड़ा काम, गैर हिंदुओ को वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Sara Ali Khan Need To Show Affidavit To Visit Badrinath-Kedarnath: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान अपनी फिल्मों और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के साथ-साथ अपनी गहरी धार्मिक आस्था के लिए भी जानी जाती हैं। चाहे माथे पर चंदन का तिलक हो या साधारण सलवार-सूट में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, सारा अक्सर अपनी आध्यात्मिक यात्राओं की वजह से चर्चा में रहती हैं। विशेष रूप से केदारनाथ धाम से उनका रिश्ता बेहद अटूट है। लेकिन अब खबर आ रही है कि बाबा केदार के दर्शन करना सारा के लिए पहले जितना आसान नहीं रह जाएगा। उन्हें दर्शन करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें एंट्री मिल पाए।