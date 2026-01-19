19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

खतरे में ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड! सनी की ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले धमाका, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

Border 2 Advance Booking: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज से पहले ही बड़ी-बड़ी फिल्मों पर दबदबा कायम करना शुरू कर दिया है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में सलमान की 'सिकंदर' को पीछे छोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 19, 2026

Border 2 Advance Booking

Border 2 Vs Dhurandhar (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Border 2 Advance Booking: बॉलीवुड में देशभक्ति और एक्शन फिल्मों का जब भी जिक्र होता है, सनी देओल का नाम अपने आप सबसे ऊपर आ जाता है। अब एक बार फिर सनी देओल अपनी मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' के जरिए सिनेमाघरों में बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सीमित एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

रिलीज से पहले दिखा 'बॉर्डर 2' का दम (Border 2 Advance Booking)

'बॉर्डर 2' की लिमिटेड एडवांस बुकिंग रविवार से शुरू हुई थी, जिसमें चुनिंदा शहरों और स्क्रीन पर टिकट बिक्री खोली गई। इसके बावजूद फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। आज यानी 19 जनवरी 2026 से फिल्म की फुल एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है और इससे पहले ही इसके आंकड़े इंडस्ट्री का ध्यान खींच रहे हैं।

'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक बुकिंग प्लेटफॉर्म 'बुकमायशो' में 'बॉर्डर 2' ने लिमिटेड प्री-सेल में करीब 8,280 टिकट बेच दिए हैं। यह आंकड़ा सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' से ज्यादा है, जिसने इसी अवधि में लगभग 5,720 टिकटों की बिक्री की थी। खास बात यह है कि ‘सिकंदर’ को 2025 में जबरदस्त चर्चा मिली थी, इसके बावजूद ‘बॉर्डर 2’ ने उसे पीछे छोड़ दिया। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिल्म 'धुरंधर' के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है।

फिल्म की स्टारकास्ट और निर्देशन (Border 2 Starcast)

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जेपी दत्ता की जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। इसके निर्माता हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिससे फिल्म के प्रति उत्साह और बढ़ गया है।

2025 की बड़ी फिल्मों से तुलना

अगर 2025 में आई बड़ी हिंदी फिल्मों की एडवांस बुकिंग से तुलना करें, तो 'बॉर्डर 2' की शुरुआती रफ्तार काफी मजबूत मानी जा रही है। 2025 में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' ने की थी, जिसके 8 लाख से ज्यादा टिकट बिके थे। इसके बाद 'छावा', 'सैयारा', 'सिकंदर', 'धुरंधर' और 'हाउसफुल 5' जैसी फिल्में रहीं। ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड रहा, तो 'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे और ओपनिंग वीकेंड पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है।

इंडस्ट्री को है बड़ी उम्मीद

फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि शुरुआती एडवांस बुकिंग किसी भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस भविष्य का संकेत देती है। 'बॉर्डर 2' के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह है। अब सबकी नजरें फुल एडवांस बुकिंग और रिलीज के बाद के कलेक्शन पर टिकी हैं।

ये भी पढ़ें

मेरी इज्जत का ख्याल…, पत्नी सुनीता आहूजा संग विवाद पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- साजिश रची जा रही
बॉलीवुड
Govinda Breaks Silence on Sunita Ahuja Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 03:16 pm

Published on:

19 Jan 2026 03:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / खतरे में ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड! सनी की ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले धमाका, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

6 साल बीत गए, लेकिन दर्द वही है… ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में फिर छलका सुतापा का दर्द

Irrfan Khan - Sutapa photo
बॉलीवुड

सलमान खान की जिद के आगे फूट-फूटकर रोने लगे थे करण जौहर, सेट से सामने आया ये हैरान करने वाला किस्सा

सलमान खान की जिद के आगे फूट-फूटकर रोने लगे थे करण जौहर, सेट से सामने आया ये हैरान करने वाला किस्सा
बॉलीवुड

एक के बाद एक गोलियों की बौछार… मॉडल और राइटर-डायरेक्टर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग

Mumbai Crime News
बॉलीवुड

बेशक बाद में जो हुआ, वो अलग था… ‘सिकंदर’ की फ्लॉप होने की वजह आई सामने, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

फिल्म 'सिकंदर'
बॉलीवुड

नेहा कक्कड़ का पब्लिसिटी स्टंट? रिलेशनशिप और काम से ब्रेक के एलान के तुरंत बाद हटाया पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

Neha Kakkar Announces Break From Work And Relationships
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.