खतरे में ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड! सनी की ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले धमाका, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

Border 2 Advance Booking: बॉलीवुड में देशभक्ति और एक्शन फिल्मों का जब भी जिक्र होता है, सनी देओल का नाम अपने आप सबसे ऊपर आ जाता है। अब एक बार फिर सनी देओल अपनी मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' के जरिए सिनेमाघरों में बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सीमित एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।