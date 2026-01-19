खतरे में ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड! सनी की ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले धमाका, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

Border 2 Vs Dhurandhar (सोर्स- इंस्टाग्राम)
Border 2 Advance Booking: बॉलीवुड में देशभक्ति और एक्शन फिल्मों का जब भी जिक्र होता है, सनी देओल का नाम अपने आप सबसे ऊपर आ जाता है। अब एक बार फिर सनी देओल अपनी मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' के जरिए सिनेमाघरों में बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सीमित एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
'बॉर्डर 2' की लिमिटेड एडवांस बुकिंग रविवार से शुरू हुई थी, जिसमें चुनिंदा शहरों और स्क्रीन पर टिकट बिक्री खोली गई। इसके बावजूद फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। आज यानी 19 जनवरी 2026 से फिल्म की फुल एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है और इससे पहले ही इसके आंकड़े इंडस्ट्री का ध्यान खींच रहे हैं।
'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक बुकिंग प्लेटफॉर्म 'बुकमायशो' में 'बॉर्डर 2' ने लिमिटेड प्री-सेल में करीब 8,280 टिकट बेच दिए हैं। यह आंकड़ा सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' से ज्यादा है, जिसने इसी अवधि में लगभग 5,720 टिकटों की बिक्री की थी। खास बात यह है कि ‘सिकंदर’ को 2025 में जबरदस्त चर्चा मिली थी, इसके बावजूद ‘बॉर्डर 2’ ने उसे पीछे छोड़ दिया। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिल्म 'धुरंधर' के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है।
अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जेपी दत्ता की जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। इसके निर्माता हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिससे फिल्म के प्रति उत्साह और बढ़ गया है।
अगर 2025 में आई बड़ी हिंदी फिल्मों की एडवांस बुकिंग से तुलना करें, तो 'बॉर्डर 2' की शुरुआती रफ्तार काफी मजबूत मानी जा रही है। 2025 में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' ने की थी, जिसके 8 लाख से ज्यादा टिकट बिके थे। इसके बाद 'छावा', 'सैयारा', 'सिकंदर', 'धुरंधर' और 'हाउसफुल 5' जैसी फिल्में रहीं। ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड रहा, तो 'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे और ओपनिंग वीकेंड पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है।
फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि शुरुआती एडवांस बुकिंग किसी भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस भविष्य का संकेत देती है। 'बॉर्डर 2' के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह है। अब सबकी नजरें फुल एडवांस बुकिंग और रिलीज के बाद के कलेक्शन पर टिकी हैं।
