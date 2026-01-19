मेरी इज्जत का ख्याल…, पत्नी सुनीता आहूजा संग विवाद पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- साजिश रची जा रही

एनआईए के साथ इंटरव्यू में गोविंदा ने इशारों-इशारों में कहा कि जब किसी की लोकप्रियता एक हद से ज्यादा हो जाती है, तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और यह सब उन्होंने पहले भी एक वरिष्ठ अभिनेता के जीवन में देखा है। गोविंदा का मानना है कि उनका परिवार इस पूरी योजना का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में राजनीति में कदम रखने के बाद इस तरह की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। गोविंदा ने कुछ समय पहले शिवसेना जॉइन की है और अब वह खुद को पहले से ज्यादा सतर्क रखने की बात कर रहे हैं।