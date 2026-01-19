19 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

मेरी इज्जत का ख्याल…, पत्नी सुनीता आहूजा संग विवाद पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- साजिश रची जा रही

Govinda Breaks Silence on Sunita Ahuja Controversy: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के हालिया बयानों को लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। क्या कुछ कहा गोविंदा ने, चलिए जानते हैं।

2 min read


मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 19, 2026

Govinda Breaks Silence on Sunita Ahuja Controversy

Govinda on Sunita Ahuja (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Govinda Breaks Silence on Sunita Ahuja Controversy: बॉलीवुड के चहेते अभिनेता गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी है। हाल ही में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा द्वारा दिए गए कुछ विवादित बयानों के बाद गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है। करीब 37 साल की शादीशुदा जिंदगी पर उठे सवालों के बीच गोविंदा ने खुलकर कहा है कि उनकी शादी और परिवार को तोड़ने की साजिश रची जा रही है।

'परिवार को निशाना बनाया जाएगा' (Govinda Breaks Silence on Sunita Ahuja Controversy)

गोविंदा का कहना है कि वह इस पूरे मामले से बेहद आहत हैं और उन्हें पहले ही आगाह किया गया था कि उनके परिवार को निशाना बनाया जाएगा। अभिनेता के मुताबिक, उन्हें यह तक कहा गया था कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब उन्हें समाज से अलग-थलग कर दिया जाएगा।

पत्नी सुनीता के बयानों से बढ़ी चिंता

बता दें सुनीता आहूजा ने हाल के दिनों में मीडिया से बातचीत में अपने पति के कुछ फैसलों और व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद गोविंदा की निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगीं। अफवाहें यहां तक पहुंच गईं कि अभिनेता का किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ता है, हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इन तमाम चर्चाओं के बीच गोविंदा ने कहा कि उनकी पत्नी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि लंबे समय से उनकी कई फिल्में रिलीज नहीं हो पाईं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। गोविंदा के मुताबिक, सुनीता की चिंता जायज है, लेकिन जिस तरह से बातों को बाहर लाया गया, उससे परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा है।

'मुझे पहले ही चेतावनी दी गई थी'

एनआईए के साथ इंटरव्यू में गोविंदा ने इशारों-इशारों में कहा कि जब किसी की लोकप्रियता एक हद से ज्यादा हो जाती है, तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और यह सब उन्होंने पहले भी एक वरिष्ठ अभिनेता के जीवन में देखा है। गोविंदा का मानना है कि उनका परिवार इस पूरी योजना का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में राजनीति में कदम रखने के बाद इस तरह की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। गोविंदा ने कुछ समय पहले शिवसेना जॉइन की है और अब वह खुद को पहले से ज्यादा सतर्क रखने की बात कर रहे हैं।

कृष्णा अभिषेक को दी खास हिदायत

गोविंदा ने अपने भांजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कॉमेडी के नाम पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने कृष्णा से साफ तौर पर कहा है कि भविष्य में मंच या शो पर उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाए। गोविंदा ने भांजे से कहा, 'मेरी इज्जत का ख्याल रखो।' गोविंदा के अनुसार, वह नहीं चाहते कि जिस इंडस्ट्री में उन्होंने दशकों तक काम किया, उसी की नजरों में उनकी इज्जत कम हो।

बच्चों की भलाई चाहते हैं गोविंदा

'हीरो नंबर 1', 'कुली नंबर 1', 'राजा बाबू' और 'जोड़ी नंबर 1' जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले गोविंदा आज एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि वो अपने बच्चों- बेटी टीना और बेटे यशवर्धन की भलाई के लिए ही हर फैसला लेना चाहते हैं। गोविंदा का कहना है कि वो कमजोर नहीं हैं, लेकिन हालात ने उन्हें ज्यादा सतर्क बना दिया है।

Updated on:

19 Jan 2026 12:30 pm

Published on:

19 Jan 2026 12:26 pm

