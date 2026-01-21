हमें एक-दूसरे से लड़वाया जा रहा है… अहान शेट्टी ने किसके लिए कही इतनी बड़ी बात?

वहीं, अहान शेट्टी ने अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को प्रमोट करते हुए ये भी कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक्टर को देखने का लोगों का नजरिया किस तरह से बदल रहा है। बॉम्बे टाइम्स से अहान शेट्टी ने खास बातचीत की। इस दौरान अहान ने बताया कि इस समय लोग उनकी तुलना चंकी पांडे के भतीजे और 'सैयारा' फिल्म के एक्टर अहान पांडे से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "आजकल का माहौल ऐसा है कि लोग सिर्फ 2-3 सेकंड की वीडियो क्लिप देखकर अपनी राय बना लेते हैं। मेरी जनरेशन के एक्टर्स के साथ यही हो रहा है। हमें जबरदस्ती एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।"