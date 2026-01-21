Border 2 की रिलीज से पहले वरुण धवन ने दिया बेबाक बयान, ट्रोलिंग पर बोले- शुक्रवार को पता चलेगा कि...

Border 2 (सोर्स: X @ZeM6108)
Varun Dhawan On Trolling: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में जब फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ, तो सोशल मीडिया पर वरुण धवन को उनके हाव-भाव (Expressions) के लिए काफी ट्रोल किया गया। साथ ही, अब वरुण ने इस आलोचना पर पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्रोलर्स को जवाब दिया है।
वरुण धवन ने ट्रोलिंग को लेकर साफ शब्दों में कहा, "मुझे लगता है कि आप अपने काम से सबकी बोलती बंद कर सकते हैं। ये सब चीजें (ट्रोलिंग) चलती रहती हैं। मैं जिस चीज के लिए दिन-रात मेहनत करता हूं, उसका असली नतीजा इस शुक्रवार (फिल्म की रिलीज के दिन) को सबके सामने होगा और उसी दिन पता चलेगा।"
इतना ही नहीं, वरुण ने आगे कहा, "मुझे अपने फिल्म पर पूरा भरोसा है। एक अच्छी फिल्म बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर्स से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है। जब दर्शक थिएटर में जाते हैं, तो वे बाकी सब भूल जाते हैं और सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं। मैं उसी स्कूल से आता हूं जहां आपका काम ही आपकी पहचान होता है।" बता दें, वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सीनियर एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने वरुण का सपोर्ट करते हुए कहा था, "क्या किसी ने अभी तक पूरी फिल्म देखी है? हमने सिर्फ कुछ छोटी झलकियां देखी हैं। वरुण फिल्म में कमाल कर देंगे। वो एक ऐसे जांबाज ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उनका पूरा काम देखना चाहिए।"
बता दें कि 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है। फिल्म में वरुण धवन के साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। इनके अलावा फिल्म में सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मोना सिंह भी अहम रोल में नजर आने वाली है और ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि क्या वरुण धवन अपनी परफॉर्मेंस से उन ट्रोलर्स का दिल जीत पाते हैं जो अभी उनकी आलोचना कर रहे हैं।
