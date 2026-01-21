Border 2 की रिलीज से पहले वरुण धवन ने दिया बेबाक बयान, ट्रोलिंग पर बोले- शुक्रवार को पता चलेगा कि...

इतना ही नहीं, वरुण ने आगे कहा, "मुझे अपने फिल्म पर पूरा भरोसा है। एक अच्छी फिल्म बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर्स से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है। जब दर्शक थिएटर में जाते हैं, तो वे बाकी सब भूल जाते हैं और सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं। मैं उसी स्कूल से आता हूं जहां आपका काम ही आपकी पहचान होता है।" बता दें, वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सीनियर एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने वरुण का सपोर्ट करते हुए कहा था, "क्या किसी ने अभी तक पूरी फिल्म देखी है? हमने सिर्फ कुछ छोटी झलकियां देखी हैं। वरुण फिल्म में कमाल कर देंगे। वो एक ऐसे जांबाज ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उनका पूरा काम देखना चाहिए।"