नासिर हुसैन संग अपनी अधूरी प्रेम कहानी पर आशा पारेख का बड़ा बयान, बोलीं- ‘मैं किसी का घर नहीं…’

आशा पारेख कहती हैं कि समय बीत जाने के बाद भी यह रिश्ता उनकी यादों में हमेशा खास रहेगा। वह मानती हैं कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल के करीब रहते हैं, चाहे हालात उन्हें किसी मुकाम तक न पहुंचा पाएं। उनके लिए नासिर हुसैन सिर्फ एक फिल्ममेकर या सहयोगी नहीं थे, बल्कि ऐसे इंसान थे जिन्होंने उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी वह अपने इस रिश्ते को गर्व और सम्मान के साथ याद करती हैं।