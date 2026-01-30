The Kerala Story 2: ‘भारत को बनाना है इस्लामिक देश, करना है सबको कन्वर्ट…ये है मिशन’, रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर हुआ आउट

The Kerala Story 2: मेकर्स ने ‘द केरल स्टोरी 2’ का ऐसा टीजर रिलीज किया है, जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 मिनट 6 सेकंड का यह टीजर फिर से एक संवेदनशील और चौंकाने वाली कहानी की ओर इशारा करता है। फिल्म 'अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे!' जैसी तेज लाइन के साथ समाज में चल रहे मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ती दिखाई देती है। पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इस बार यह सीक्वल और भी ज्यादा भावनात्मक, चुनौतीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला नजर आता है। टीजर में दिखाई गई झलकें दर्शकों को आने वाली फिल्म के लिए उत्सुक कर देती हैं।