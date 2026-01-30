The Kerala Story 2: ‘भारत को बनाना है इस्लामिक देश, करना है सबको कन्वर्ट…ये है मिशन’, रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर हुआ आउट

'द केरल स्टोरी 2' का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर आउट (इमेज सोर्स: IMDb)
The Kerala Story 2: मेकर्स ने ‘द केरल स्टोरी 2’ का ऐसा टीजर रिलीज किया है, जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 मिनट 6 सेकंड का यह टीजर फिर से एक संवेदनशील और चौंकाने वाली कहानी की ओर इशारा करता है। फिल्म 'अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे!' जैसी तेज लाइन के साथ समाज में चल रहे मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ती दिखाई देती है। पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इस बार यह सीक्वल और भी ज्यादा भावनात्मक, चुनौतीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला नजर आता है। टीजर में दिखाई गई झलकें दर्शकों को आने वाली फिल्म के लिए उत्सुक कर देती हैं।
2 मिनट 6 सेकंड के टीजर में दिखाया गया है कि तीन हिंदू लड़कियों की जिंदगी अचानक नए मोड़ लेती है। इन किरदारों को उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया ने निभाया है। शुरुआत में तीनों मुस्लिम लड़कियां लड़कों से रिश्तों में दिखती हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें महसूस होता है कि इन रिश्तों के पीछे कुछ और ही मकसद छिपा है। प्यार और भरोसे का सफर धीरे-धीरे शक, भ्रम और बदलाव की कड़वी सच्चाइयों में बदल जाता है।
टीजर में उल्का, ऐश्वर्या और अदिति हिजाब पहने अपने दर्द की कहानी बताती दिखती हैं कि कैसे वे किसी जाल में फंस गईं और कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन इस बार वे चुप रहने वाली नहीं हैं। वे सवाल भी करेंगी, सच भी जानेंगी और अपने साथ हुए धोखे का जवाब भी देंगी। खास बात ये है कि टीजर के अंत में उनकी आवाज गूंजती है- “अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे।”
बता दें ‘द केरल स्टोरी’ के फर्स्ट पार्ट में अदा शर्मा, योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने तीन लड़कियों शालिनी, नीमा और गीतांजलि का किरदार निभाया था। कहानी में दिखाया गया था कि कैसे ये तीनों लड़कियां एक गुप्त साजिश का हिस्सा बन जाती हैं, जहां उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है और फिर आईएसआईएस (ISIS) जैसे खतरनाक संगठन में शामिल करने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाता है। यह फिल्म रिलीज होते ही चर्चा में आ गई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही।
इस बार भी फिल्म विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी है, जबकि आशीष ए. शाह ने इसे सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले को-प्रोड्यूस किया है। निर्देशन की कमान इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कामाख्या नारायण सिंह के हाथ में है। ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, और दर्शक इसके लिए बेहद उत्साहित हैं।
