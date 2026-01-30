ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ते में बेहद हिंसक थे सलमान खान, करीबी दोस्त ने किया उस रात का खुलासा

Salman Khan And Aishwarya Rai: बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां हैं जो सदियों तक याद रह जाती हैं। इसमें एक सलमान खान और ऐश्वर्या राय का नाम सबसे पहले आता है। हर कोई जानता है कि सलमान खान खुद से ज्यादा ऐश्वर्या राय से प्यार करते थे, लेकिन दोनों का रिश्ते एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर खत्न हुआ था। कपल के फैंस चाहते थे कि दोनों शादी कर लें, पर ऐसा हो नहीं पाया। आखिर क्यों ऐश्वर्या-सलमान का रिश्ते टूटा था ये हर कोई जानता है, लेकिन खुद सलमान खान के करीबी दोस्त ने बताया कि सलमान अपने रिश्ते में बेहद हिंसक थे।