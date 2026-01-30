ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ते में बेहद हिंसक थे सलमान खान, करीबी दोस्त ने किया उस रात का खुलासा

ऐश्वर्या राय और सलमान खान के रिश्ते पर प्रोड्यूसर ने किया खुलासा
Salman Khan And Aishwarya Rai: बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां हैं जो सदियों तक याद रह जाती हैं। इसमें एक सलमान खान और ऐश्वर्या राय का नाम सबसे पहले आता है। हर कोई जानता है कि सलमान खान खुद से ज्यादा ऐश्वर्या राय से प्यार करते थे, लेकिन दोनों का रिश्ते एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर खत्न हुआ था। कपल के फैंस चाहते थे कि दोनों शादी कर लें, पर ऐसा हो नहीं पाया। आखिर क्यों ऐश्वर्या-सलमान का रिश्ते टूटा था ये हर कोई जानता है, लेकिन खुद सलमान खान के करीबी दोस्त ने बताया कि सलमान अपने रिश्ते में बेहद हिंसक थे।
शैलेंद्र सिंह ने 'स्क्रीन' संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता किसी फिल्म की तरह जुनून से भरा था। उन्होंने उस रात का जिक्र किया जब सलमान गुस्से में ऐश्वर्या के घर पहुंच गए थे और काफी हंगामा हुआ था। शैलेंद्र ने कहा, "यह एक हिंसक प्रेम कहानी थी। सलमान बहुत ज्यादा पैशनेट (जुनूनी) इंसान हैं, वहीं ऐश्वर्या बहुत ही शालीन और सम्मानित महिला हैं।
मुझे याद है जब एक्टर एक रात गुस्से में ऐश्वर्या के घर पहुंच गए थे और हंगामा खड़ा कर दिया था। याद है ना, एक समय ऐश्वर्या सचिन तेंदुलकर के ही बिल्डिंग में रहती थीं? सलमान भी वहां गए थे, आपको याद है ना? ऐश्वर्या एक अवॉर्ड शो में काले चश्मे पहनकर आई थीं। रोमियो और जूलियट की कहानी की तरह, ये एक हिंसक प्रेम कहानी थी। जो बाद में खत्म हो गई।
ऐश्वर्या के शुरुआती दिनों को याद करते हुए शैलेंद्र ने बताया कि उन्होंने ऐश्वर्या का पहला ऐड शूट करवाया था, जिसके लिए उन्हें महज 5 हजार रुपये मिले थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सलमान से पहले ऐश्वर्या का पहला गंभीर रिश्ता मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ था। शैलेंद्र के मुताबिक, ऐश्वर्या बहुत ही प्राइवेट इंसान हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को अपने करीब आने दिया है।
सलमान खान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती पर बात करते हुए शैलेंद्र थोड़े भावुक और नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सलमान कभी 'जंगल के शेर' हुआ करते थे, जो अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन अब वह 'चिड़ियाघर के टाइगर' बन गए हैं। सफलता ने सलमान को सतर्क और थोड़ा डरा हुआ बना दिया है। उनके इर्द-गिर्द ऐसे लोगों का घेरा है जो हमेशा उन्हें यही कहते रहते हैं कि वही 'बॉस' हैं और बाकी सब गलत हैं।
शैलेंद्र ने बताया कि बांद्रा में हर सोमवार रात पार्टी करना उनका और सलमान का रिवाज था, लेकिन एक मीटिंग ने सब खत्म कर दिया। शैलेंद्र एक बड़ी कमर्शियल फिल्म के सिलसिले में सलमान से मिलने गए थे, लेकिन सलमान ने उस मीटिंग में कई बाहरी लोगों को बुला लिया और शैलेंद्र को यह अपनी बेइज्जती लगी और उसके बाद उन्होंने कभी सलमान से बात नहीं की।
