मां बनने से पहले मां ने झेला सबसे बड़ा दर्द! 5 महीने में मिसकैरेज पर एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

रानी ने 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में बताया कि जब वो इस व्यक्तिगत क्षति (Personal Loss) से गुजर रही थीं, तभी उनके पास फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' की कहानी आई। 2023 में आई इस फिल्म में रानी ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था, जिसके बच्चों को सरकार जबरन उससे दूर ले जाती है। इतना ही नहीं, रानी ने कहा, "वो कहानी मेरे पास तब आई थी जब मैंने अपना दूसरा बच्चा खोया था। मैं उस समय एक गहरे दुख में थी और उस कहानी से तुरंत जुड़ गई। मुझे लगा कि मुझे ये कहानी दुनिया को बतानी ही होगी। एक मां के लिए अपने बच्चे से अलग होने का दर्द क्या होता है, वो मैंने खुद महसूस किया था।"