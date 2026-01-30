हिंदू या मुस्लिम किसने लिखे ‘लगान’ के गाने? AR रहमान के ‘कम्युनल विवाद’ पर बाबा आजमी का कटाक्ष!

एआर रहमान ने कम्युनल विवाद पर बाबा आजमी ने किया रिएक्ट
Baba Azmi On AR Rahman Communal Remark: ऑस्कर विजेता और म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान इन दिनों अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। कई लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कई उन्हें काम न मिलने पर इसे समय का चक्र बता रहे हैं। अब ऐसे में उनके फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर ही बाबा आजमी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बाबा आजमी जो शबाना आजमी के भाई और खुद एक फेमस सिनेमैटोग्राफर हैं। वह भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने पूछा गया कि क्या उन्हें एक मुस्लिम होने के नाते कभी इंडस्ट्री में भेदभाव का सामना करना पड़ा? इस पर उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया।
बाबा आजमी ने कहा, "मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हो सकता है कि कहीं बहुत छोटे स्तर पर ऐसा कुछ होता हो, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को इस चश्मे से देखना गलत है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में यह नहीं होता कि पर्दे पर दिख रहा कलाकार हिंदू है या मुस्लिम। या तो आप कहानी में खो जाते हैं, या फिर आपको फिल्म पसंद नहीं आती। बस इतनी सी बात है।"
बाबा आजमी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' का बेहतरीन उदाहरण दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 'लगान' के संगीत को खुद एआर रहमान ने ही तैयार किया था और उसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे।
बाबा आजमी ने आगे कहा, "फिल्म 'लगान' में जो आरती दिखाई गई है, उसे सुनते वक्त क्या कोई यह सोचता है कि इसे लिखने वाला या संगीत देने वाला कौन है? वह आरती करोड़ों लोगों के दिलों को छू गई। लोगों को काम पसंद आता है या नहीं आता, इसके आगे कुछ नहीं है। कम से कम अभी के लिए तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी किसी भी संकीर्ण सोच से बहुत दूर है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए।"
दरअसल, कुछ समय पहले बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में रहमान ने कहा था कि उन्हें लग रहा है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें काम मिलने में दिक्कत हो रही है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया था। कंगना रनौत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने कहा था कि भारत और बॉलीवुड ने रहमान को जितना प्यार दिया है, उसके बाद इस तरह की बातें शोभा नहीं देतीं।
हालांकि विवाद बढ़ता देख रहमान ने बाद में अपनी बात पर सफाई भी दी थी, लेकिन बाबा आजमी जैसे दिग्गजों की प्रतिक्रिया बताती है कि इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कला को धर्म से ऊपर मानता है।
