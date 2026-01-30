हिंदू या मुस्लिम किसने लिखे ‘लगान’ के गाने? AR रहमान के ‘कम्युनल विवाद’ पर बाबा आजमी का कटाक्ष!

बाबा आजमी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' का बेहतरीन उदाहरण दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 'लगान' के संगीत को खुद एआर रहमान ने ही तैयार किया था और उसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे।



बाबा आजमी ने आगे कहा, "फिल्म 'लगान' में जो आरती दिखाई गई है, उसे सुनते वक्त क्या कोई यह सोचता है कि इसे लिखने वाला या संगीत देने वाला कौन है? वह आरती करोड़ों लोगों के दिलों को छू गई। लोगों को काम पसंद आता है या नहीं आता, इसके आगे कुछ नहीं है। कम से कम अभी के लिए तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी किसी भी संकीर्ण सोच से बहुत दूर है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए।"