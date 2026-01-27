AR रहमान के ‘कम्युनल’ बयान पर वहीदा रहमान ने दिया ऐसा रिएक्शन, चौंके लोग, बोलीं- शांति से रहो, मुल्क हमारा है…

Waheeda Rehman On AR Rahman: फेमस म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान पिछले कुछ दिनों से अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव और सत्ता परिवर्तन की वजह से उन्हें काम मिलना कम हो गया है। जैसे ही ये उनका ये बयान सामने आया, जावेद अख्तर, कंगना रनौत और शंकर महादेवन जैसी हस्तियों ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कोई उनके सपोर्ट में बोला, तो किसी ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं अब हिंदी सिनेमा की सदाबहार एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने भी इस विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी है।