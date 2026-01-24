‘फिल्म इंडस्ट्री जाति-धर्म नहीं देखती…’, AR रहमान के कम्युनल दावे पर फेमस डायरेक्टर के बयान ने बढ़ाई हलचल

ऐसे में अब मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। रहमान के साथ काम कर चुके RGV ने साफ कहा है कि इंडस्ट्री का असली धर्म सिर्फ पैसा कमाना है, न कि जाति या धर्म। उन्होंने रहमान के दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए बताया कि उनके नजरिये से फिल्म जगत में टैलेंट चलता है, न कि किसी की पहचान। RGV के इस बयान के बाद यह विवाद और भी दिलचस्प मोड़ ले चुका है, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं… क्या रहमान का दावा वाकई अनुभव पर आधारित है, या इंडस्ट्री पर बेवजह लगाया गया आरोप?