‘फिल्म इंडस्ट्री जाति-धर्म नहीं देखती…’, AR रहमान के कम्युनल दावे पर फेमस डायरेक्टर के बयान ने बढ़ाई हलचल

AR रहमान के 'कम्युनल' दावे पर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी (इमेज सोर्स: सिंगर-डायरेक्टर एक्स पोस्ट)
AR Rahman Communal Controversy: A.R. रहमान के ‘फिल्म इंडस्ट्री कम्युनल हो रही है’ वाले बयान ने बॉलीवुड में जैसे भूचाल ला दिया। पिछले कुछ दिनों से देशभर में इस पर बहस छिड़ी हुई है। कहीं लोग रहमान का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं उनके आरोपों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
ऐसे में अब मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। रहमान के साथ काम कर चुके RGV ने साफ कहा है कि इंडस्ट्री का असली धर्म सिर्फ पैसा कमाना है, न कि जाति या धर्म। उन्होंने रहमान के दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए बताया कि उनके नजरिये से फिल्म जगत में टैलेंट चलता है, न कि किसी की पहचान। RGV के इस बयान के बाद यह विवाद और भी दिलचस्प मोड़ ले चुका है, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं… क्या रहमान का दावा वाकई अनुभव पर आधारित है, या इंडस्ट्री पर बेवजह लगाया गया आरोप?
फरीदून शहरयार (Faridoon Shahryar) के पॉडकास्ट में जब राम गोपाल वर्मा से ए.आर. रहमान के ‘कम्युनल इंडस्ट्री’ वाले बयान पर राय पूछी गई, तो उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी बात रखी।
RGV ने कहा कि वह रहमान के कम्युनल वाले कमेंट पर सीधा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उनकी नजर में फिल्म इंडस्ट्री का असली फोकस सिर्फ पैसा कमाना है। उन्होंने कहा, “इंडस्ट्री को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म या जाति से आते हैं। पैसा जो कमाकर देता है, इंडस्ट्री उसी के पीछे जाती है।”
इसे समझाने के लिए वर्मा ने एस.पी. बालासुब्रमण्यम का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जब सूरज बड़जात्या ने ‘मैंने प्यार किया’ और ‘हम आपके हैं कौन’ में उन्हें लिया, तो उनके गाए गाने सुपरहिट हुए। जैसे ही उनके गाने काम नहीं करने लगे, इंडस्ट्री ने किसी और सिंगर की ओर रुख कर लिया, चाहे वह हिंदी, तमिल या तेलुगु बैकग्राउंड से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता।
हालांकि, RGV ने यह भी कहा कि हो सकता है रहमान के अपने कुछ निजी अनुभव रहे हों, जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। उन्होंने माना कि हम सब आम तौर पर इंडस्ट्री के बारे में अपनी समझ के आधार पर बोलते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हालात अलग भी हो सकते हैं।
बता दें इससे पहले सिंगर सोना महापात्रा ने भी रहमान की इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं जताई।
