‘धुरंधर 2’ के सेट पर क्यों पहुंची असली पुलिस? संजय दत्त के शॉट्स के समय हुई कार्रवाई, FIR भी दर्ज

Dhurandhar 2: साल 2025 में अपनी ऐतिहासिक सफलता से बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने वाली फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों सुर्खियों में है। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख लोगों का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच गया है। उनका कहना है कि जो धुरंधर के आखिर में रणवीर के सीन दिखाए थे वही टीजर में डाल दिए। इन्हीं आलोचनाओं के बीच एक और विवाद बढ़ गया है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि कानूनी पचड़ा है। फिल्म की रिलीज में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और टीम बचे हुए सीन की शूटिंग पूरी करने में जुटी है। ऐसे में खबर आई है कि मुंबई पुलिस ने फिल्म के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।