‘120 बहादुर’ के फ्लॉप होने से फरहान अख्तर को लगा धक्का, मां हनी ईरानी ने किया खुलासा, बोलीं- उसे समय लगेगा…

हनी ईरानी का मानना है कि किसी फिल्म का न चलना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी गहरी चोट देता है। उन्होंने कहा कि एक फिल्म के पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत, समय और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब इतना सब कुछ दांव पर लगाकर बनाई गई फिल्म दर्शकों तक वैसा असर नहीं छोड़ पाती, तो उसका दर्द लंबे वक्त तक रहता है। फरहान और उनकी बहन जोया अख्तर- दोनों ही इस दौर से गुजरे हैं।