3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

‘120 बहादुर’ के फ्लॉप होने से फरहान अख्तर को लगा धक्का, मां हनी ईरानी ने किया खुलासा, बोलीं- उसे समय लगेगा…

Farhan Akhtar After 120 Bahadur Failure: बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर को फिल्म '120 बहादुर' के फ्लॉप होने से गहरा धक्का लगा है। अब मां हनी ईरानी ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया है।

2 min read
मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 03, 2026

Farhan Akhtar After 120 Bahadur Failure

Farhan Akhtar (सोर्स- एक्स)

Farhan Akhtar After 120 Bahadur Failure: बॉलीवुड में सफलता जितनी चमकदार होती है, असफलता उतनी ही चुपचाप अंदर तक असर करती है। हाल ही में अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस नतीजे के बाद इंडस्ट्री में चर्चाएं तेज हो गईं, लेकिन अब इस पूरे दौर पर फरहान की मां और दिग्गज लेखिका हनी ईरानी ने खुलकर बात की है।

फरहान अख्तर को पहुंचा दर्द? (Farhan Akhtar After 120 Bahadur Failure)

हनी ईरानी का मानना है कि किसी फिल्म का न चलना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी गहरी चोट देता है। उन्होंने कहा कि एक फिल्म के पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत, समय और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब इतना सब कुछ दांव पर लगाकर बनाई गई फिल्म दर्शकों तक वैसा असर नहीं छोड़ पाती, तो उसका दर्द लंबे वक्त तक रहता है। फरहान और उनकी बहन जोया अख्तर- दोनों ही इस दौर से गुजरे हैं।

'बचपन से मिला एक सबक'

हनी ईरानी ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा एक ही सीख दी- सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो और नाकामी को दिल पर मत लो। उनके मुताबिक, सिनेमा एक अनिश्चित दुनिया है, जहां कई बार साधारण सी फिल्म बड़ा कमाल कर जाती है और कई बार बेहतरीन सिनेमा भी नजरअंदाज हो जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास में कई महान फिल्में ऐसी रही हैं, जिन्हें अपने समय में सराहना नहीं मिली।

'आगे बढ़ने में लगेगा वक्त'

हनी ईरानी ने साफ कहा कि फरहान के लिए इस झटके से उबरना आसान नहीं है। रचनात्मक असफलता से बाहर आने का एक ही तरीका है- अगले काम की ओर बढ़ना। लेकिन यह प्रक्रिया भी तुरंत नहीं होती। कलाकार संवेदनशील होते हैं और किसी भी नकारात्मक अनुभव को भुलाने में समय लेते हैं।

कौन ज्यादा संवेदनशील- फरहान या जोया?

जब उनसे पूछा गया कि परिवार में असफलता को कौन ज़्यादा गहराई से महसूस करता है, तो हनी ईरानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलाकार होने के नाते सभी संवेदनशील हैं- चाहे फरहान हों, जोया हों या जावेद अख्तर और शबाना आजमी। असफलता किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हर कोई उससे निपटने का अपना तरीका ढूंढ लेता है।

'डॉन 3' और रणवीर सिंह की चर्चा

इसी बीच फरहान अख्तर के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी अटकलें तेज़ हैं। खास तौर पर डॉन 3 को लेकर, जिसमें रणवीर सिंह के बाहर होने की खबरें सामने आईं। कहा जा रहा है कि फीस और डेट्स से जुड़ी दिक्कतें इसकी वजह हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच दूरी की चर्चाएं भी हुईं, हालांकि इस पर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

‘जी ले जरा’ का क्या होगा?

फरहान के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘जी ले जरा’ को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को साथ लाने की योजना थी, लेकिन तीनों की व्यस्तता के चलते ये प्रोजेक्ट लगातार टलता रहा है। फिलहाल फरहान की ओर से इस पर कोई ठोस अपडेट सामने नहीं आया है।

Updated on:

03 Feb 2026 04:21 pm

Published on:

03 Feb 2026 04:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / '120 बहादुर' के फ्लॉप होने से फरहान अख्तर को लगा धक्का, मां हनी ईरानी ने किया खुलासा, बोलीं- उसे समय लगेगा…
