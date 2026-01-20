Exclusive: एआर रहमान विवाद पर संगीतकार साजिद अली ने कही बड़ी बात, बोले- ‘हमने गणपति जी पर…

रहमान के इस बयान का पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर असर पड़ा जिसके चलते मनोरंजन जगत की कई हस्तियां उनके बयान से असहमति जाता रहीं हैं। इसी बीच जाने-माने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का ANI को दिया गया एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं, ‘फिल्मों में जो म्यूजिशियन काम करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वे लोग बिना जॉब के हैं। यह सब रहमान की वजह से हुआ। उन्होंने ही लोगों को बताया कि इतने सारे म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है, सारा काम लैपटॉप के जरिए हो सकता है। हर तरह का म्यूजिक इससे तैयार किया जा सकता है।’