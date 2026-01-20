20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Exclusive: एआर रहमान विवाद पर संगीतकार साजिद अली ने कही बड़ी बात, बोले- ‘हमने गणपति जी पर…

AR Rahman Controversy: एआर रहमान द्वारा कम्युनल भेदभाव पर दिए गए विवादित बयान पर पत्रिका टीम ने 2 म्यूजिक कम्पोजर्स से एक्सक्लूसिव बात की कि क्या सच में इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव है? आइए जानते हैं उन्होंने इसपर क्या कहा?

5 min read
Google source verification

भारत

image

Rashi Sharma

Jan 20, 2026

AR Rahman Controversy

एआर रहमान की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

AR Rahman Controversy: ऑस्कर विजेता एआर रहमान, म्यूजिक इंडस्ट्री का वो चेहरा जिसका संगीत, दिल को छू जाता है। म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान इन दिनों अपने म्यूजिक नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में भेदभाव को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण विवादों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि, अब उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए अपने भारतीय होने पर गर्व की बात भी कही है। बता दें कि मनोरंजन जगत से अकसर सांप्रदायिक भेदभाव की खबरें आती रहीं हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है।

एआर रहमान का विवादित बयान

कुछ दिन पहले म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 'बीते आठ सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया है।' इसके साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव को लेकर बयान देते हुए कहा था, 'अब उन लोगों के हाथों में फैसले लेने की ताकत है जो क्रिएटिव नहीं हैं और यह सांप्रदायिक चीज भी हो सकती है, लेकिन मेरे साथ सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा गया। मैंने बस इधर-उधर से बातें सुनीं हैं।"

इस बयान के बाद से ही संगीतकार एआर रहमान विवादों में फंस गए। सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अलावा राजनितिक गलियारों से भी उनके इस बयान पर टिप्पणियां आ रही हैं। कोई संगीतकार के इस बयान को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसकी निंदा।

वहीं, एआर रहमान द्वारा कम्युनल भेदभाव पर दिए गए विवादित बयान पर जब पत्रिका टीम ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े 2 लोगों से एक्सक्लूसिव बात की कि क्या सच में इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव है? इस पर उनके जवाब कुछ इस प्रकार रहे।

आज के समय में भी कई टॉप के राइटर अलग कम्युनिटी से हैं

ललित सेन, जो एक जाने-माने म्यूजिक कम्पोजर हैं और कई पॉपुलर टीवी सीरियल जैसे 'कुमकुम भाग्य', 'ये है चाहतें', 'बड़े अच्छे लगते हैं 2', 'जोधा अकबर', और 'कसौटी जिंदगी की' के लिए संगीत दे चुके हैं ने एआर रहमान के इस बयान पर कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनल जैसी कोई चीज नहीं है, सब साथ में और प्यार से काम करते हैं। हमेशा से करते आये हैं। टॉप के लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर्स रहे हैं। सब ने साथ में काम किया है। आज के समय में भी कई टॉप के राइटर अलग कम्युनिटी से हैं।'

यह परसेप्शन की बात है

वहीं, म्यूजिक कम्पोजर जोड़ी साजिद-वाजिद के साजिद अली ने इस बयान पर कहा, 'देखिये यह परसेप्शन की बात है उन्हें ऐसा लगा होगा तो उन्होंने कहा होगा। हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। हमने तो गणपति जी पर गाने बनाये हैं। भजन बनाये हैं। उन्होंने क्यों बोला उसका उनका कुछ कारण होगा... वो समझदार व्यक्ति हैं। उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा तो अपने अनुसार कहा होगा। मेरा मानना है म्यूजिक पर ही कंसन्ट्रेट करना चाहिए बाकी तो समय बदलता रहता है।

जावेद अख्तर ने भी भेदभाव वाले इस बयान पर की टिप्पणी

गीतकार और राइटर जावेद अख्तर ने भी भेदभाव वाले इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा था, "मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूं। लोग एआर रहमान का बहुत सम्मान करते हैं। हो सकता है कि लोग ये समझते हों कि अभी वो वेस्ट में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। हो सकता है लोग समझते हों कि उनके प्रोग्राम बहुत बड़े-बड़े होते हैं, उसमें ज्यादा समय जाता है।"

इसके आगे जावेद अख्तर ने ये भी कहा, "रहमान इतने बड़े आदमी हैं कि छोटे-मोटे प्रोड्यूसर उनके पास जाने से भी डरते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्यूनल एलिमेंट है।"

वहीं, जावेद अख्तर के इस बयान पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, "जब जावेद अख्तर बॉलीवुड में बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर एआर रहमान के बयान को खारिज करते हैं तो वह भारतीय मुसलमानों की जीती हकीकतों और अनुभवों का भी खंडन करते हैं।" इसके साथ ही उन्होंने मुंबई में जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी को घर न मिलने पर भी टिप्पणी की।

फिल्मों में जो म्यूजिशियन काम करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वे लोग बिना जॉब के हैं

रहमान के इस बयान का पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर असर पड़ा जिसके चलते मनोरंजन जगत की कई हस्तियां उनके बयान से असहमति जाता रहीं हैं। इसी बीच जाने-माने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का ANI को दिया गया एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं, ‘फिल्मों में जो म्यूजिशियन काम करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वे लोग बिना जॉब के हैं। यह सब रहमान की वजह से हुआ। उन्होंने ही लोगों को बताया कि इतने सारे म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है, सारा काम लैपटॉप के जरिए हो सकता है। हर तरह का म्यूजिक इससे तैयार किया जा सकता है।’

इसके आगे अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा, ‘वो चाहते हैं कि जो कमाऊं मैं ही कमाऊं। वह खुद तो फेमस हो गए लेकिन म्यूजिशियन लोग घर पर बैठे हैं। मुझे याद है कि पहले 50 लोग आकर गाने में वॉयलेन बजाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसके जिम्मेदार रहमान साहब हैं।’

ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने इस बयान पर दी सफाई

एआर रहमान ने अपने इस बयान पर बढ़ते विवाद को देखते हुए अपने इंस्टाग्राम पर सफाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है, "मैं समझता हूं कि कभी-कभार किसी की नीयत को ग़लत समझा जा सकता है। लेकिन मेरा मक़सद हमेशा से ही संगीत के ज़रिए सम्मान देने और सेवाभाव का रहा है। मेरी इच्छा कभी भी किसी को दु:ख पहुंचाने की नहीं रही है और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस की जाएगी।"

इसके आगे उन्होंने ये भी कहा, "मुझे भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि यह पहचान मुझे अपनी बात रखने की जगह देती है, अभिव्यक्ति की आजादी देती है और विभिन्न संस्कृतियों की आवाजों को सुनती है।"

इसके साथ ही रहमान ने कहा, "मैं इस देश का आभारी हूं और संगीत को लेकर प्रतिबद्ध हूं, जो बीते कल को सम्मान देता है, वर्तमान को जीता है और भविष्य को प्रेरणा देता है।"
"जय हिन्द, जय हो।"

ये भी पढ़ें

बदलती फिल्मों की तस्वीर, क्या ये साल रहेगा फीमेल-पावर का सिनेमा?
Patrika Special News
Women Centric Films 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

20 Jan 2026 03:08 pm

Hindi News / Patrika Special / Exclusive: एआर रहमान विवाद पर संगीतकार साजिद अली ने कही बड़ी बात, बोले- ‘हमने गणपति जी पर…

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में किताबों और अफगानी संगीत की महफिलें कैसे हुईं बर्बाद?

Dhurandhar Lyari Library
Patrika Special News

New BJP President: जब आधी रात भाजपा ने मांगा था अध्यक्ष से इस्तीफा, पढ़िए 3 बीजेपी प्रमुखों के 5 किस्से

राष्ट्रीय

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले से 42 जांबाज युवाओं का अग्निवीर में चयन,मेहनत लाई रंग युवाओं के लिए बने प्रेरणा

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले से 42 जांबाज युवाओं का अग्निवीर में चयन,मेहनत लाई रंग, युवाओं के लिए बने प्रेरणा
Patrika Special News

टीबी मुक्त राजस्थान का सपना अधूरा, दिसंबर में 1.7 लाख नए मरीज आए सामने; जयपुर के आंकड़ों ने चौंकाया

टीबी के मामले राजस्थान
Patrika Special News

मैंने देश के तीन प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे बैठकर ब्रेकफास्ट किया: डॉ. कर्ण सिंह

Dr Karan Singh
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.