रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, जानें पूरा मामला

FIR Against Ranveer Singh (सोर्स- एक्स)
FIR Against Ranveer Singh: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला उनके अभिनय या फिल्म से नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक मंच पर किए गए कथित प्रदर्शन से जुड़ा है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में नफरत व दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पूरा विवाद कर्नाटक की तटीय संस्कृति से जुड़ी दैव परंपरा को लेकर सामने आया है। आरोप है कि रणवीर सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म ‘कंतारा’ से जुड़े दैव दृश्य की नकल करते हुए चावुंडी दैव को आपत्तिजनक शब्दों में प्रस्तुत किया। शिकायत के मुताबिक, इस प्रस्तुति में पवित्र और पूजनीय परंपराओं को हास्यास्पद रूप में दिखाया गया, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची।
ये कथित घटना 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह से जुड़ी बताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान रणवीर सिंह ने मंच पर एक ऐसा अभिनय किया, जिसे लेकर बाद में सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखने के बाद बेंगलुरु के एक वकील प्रशांत मेथल ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने पंजुर्ली और गुलिगा जैसे पूजनीय दैवों से जुड़े भावों की भद्दी और मजाकिया नकल की। इतना ही नहीं, चावुंडी दैव को कथित तौर पर भूत के रूप में संबोधित किया गया, जिसे कर्नाटक के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक मानते हैं। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी न केवल गलत है, बल्कि इससे धार्मिक समुदाय को मानसिक पीड़ा भी पहुंची है।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक ये कृत्य दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया बताया गया है, ताकि लोगों के बीच वैमनस्य फैलाया जा सके।
मामला अब बेंगलुरु के प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस केस की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है। वहीं, रणवीर सिंह या उनकी टीम की ओर से इस पूरे मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
