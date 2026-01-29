रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, जानें पूरा मामला

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने पंजुर्ली और गुलिगा जैसे पूजनीय दैवों से जुड़े भावों की भद्दी और मजाकिया नकल की। इतना ही नहीं, चावुंडी दैव को कथित तौर पर भूत के रूप में संबोधित किया गया, जिसे कर्नाटक के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक मानते हैं। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी न केवल गलत है, बल्कि इससे धार्मिक समुदाय को मानसिक पीड़ा भी पहुंची है।