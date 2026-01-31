प्यार, ब्रेकअप और इश्क… इस वैलेंटाइन डे इन फिल्मों की वजह से थिएटर बनेगा डेट स्पॉट

फरवरी 2026 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्में (सोर्स: IMDb)
Hindi Movies Releasing in February 2026: वैलेंटाइन डे पर प्यार, ब्रेकअप और इश्क की कहानियां आने वाली है और इस बार ये जादू फिल्मों के द्वारा थिएटर में रोमांटिक डेट स्पॉट बनाने को तैयार है। बता दें, फिल्मों में दिखाए गए इमोशंस, रिश्तों की उतार-चढ़ाव की कहानी, जब बड़े स्क्रीन पर खूबसूरत भरी अंदाज में सामने आती हैं, तो जोड़े न केवल फिल्म के किरदारों के साथ खुद को जोड़ते हैं, बल्कि थिएटर की खास माहौल में अपने प्यार को भी नए रंग देते हैं। इसलिए इस वैलेंटाइन पर, चाहे प्यार हो, थ्रिलर या ब्रेकअप का दर्द, ये फिल्में थिएटर को प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाने को तैयार है।
2022 की फिल्म Vadh का क्राइम सीक्वल, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता लीड रोल में हैं, लव रंजन और अंकुर गर्ग इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। IFFI 2025 पर मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए ये फिल्म आत्मीयता और सस्पेंस का मिश्रण होने का वादा करती है।
फेमस टीवी शो के फैलाव पर तैयार ये फीचर-फिल्म पारिवारिक दर्शकों के लिए बनाई गई है। शशांक बाली के निर्देशन में शो के कलाकार जैसे आसिफ शेख और शुभांगी अत्रे फिल्म का हिस्सा हैं, जो कॉमेडी और हल्के-फुल्के मनोरंजन का पैकेज देंगी।
रुद्र जादोन के द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक मैनहोल क्लीनर और सब्जीवाली मरियम के बीच पनपने वाले प्रेम की कहानी बताती है। उनसे जुड़ी अनपेक्षित घटनाएं और एक दिन बढ़ती हुई चुनौतियां कहानी को तीखा मोड़ देती हैं, जो बहुत मजेदार है
शनाया कपूर अभिनीत ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म सोशल-मीडिया के प्रभाव और 2 नौजवानों के जीवन में आने वाली खतरनाक परिस्थितियों पर बेस्ड है। बता दें, सर्वाइवल थ्रिलर के स्वरूप और टीजर ने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है।
शाहिद कपूर एक रफ-एंड-रॉ किरदार में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी और अंदरूनी ट्रॉमा को दर्शाने के लिए एक्टर ने अपने शरीर पर टैटू भी बनवाए। जिसमें साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत इस एक्शन-थ्रिलर को लेकर उम्मीदें ऊंची हैं।
मराठी और हिंदी दोनों में रिलीज होने वाली ये फिल्म मुरारबाजी देशपांडे के जीवन और ऐतिहासिक लड़ाइयों पर बेस्ड है। बता दें, इतिहास-प्रेमियों के लिए ये निर्देशित और विस्तृत ऐतिहासिक ड्रामा होने वाला है।
संजय लीला भंसाली की प्रस्तुति के साथ रवि उदयवार निर्देशित ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा है। मेकर्स इसे “दो दिल, एक सहर” वाली परफेक्ट प्रेमकथा के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसमें इमोशनल ज्यादा है।
हिन्दू-मुस्लिम के मुद्दे पर बनी इस फिल्म का पहला पार्ट काफी दमदार था, तो दर्शक अब इस उम्मीद में बैठें है कि इसका सीक्वल भी विवाद के नए पहलू सामने लाने को तैयार है, जो दमदार होने वाला है।
