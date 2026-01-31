31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

प्यार, ब्रेकअप और इश्क… इस वैलेंटाइन डे इन फिल्मों की वजह से थिएटर बनेगा डेट स्पॉट

Hindi Movies Releasing in February 2026: जनवरी का महीना थिएटर में हलचल भरा रहा है, लेकिन अब बारी है फरवरी का। इस वैलेंटाइन डे पर, चाहे प्यार हो, थ्रिलर या ब्रेकअप का दर्द थिएटर मिलेगा फूल मजा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 31, 2026

फरवरी 2026 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्में

फरवरी 2026 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्में (सोर्स: IMDb)

Hindi Movies Releasing in February 2026: वैलेंटाइन डे पर प्यार, ब्रेकअप और इश्क की कहानियां आने वाली है और इस बार ये जादू फिल्मों के द्वारा थिएटर में रोमांटिक डेट स्पॉट बनाने को तैयार है। बता दें, फिल्मों में दिखाए गए इमोशंस, रिश्तों की उतार-चढ़ाव की कहानी, जब बड़े स्क्रीन पर खूबसूरत भरी अंदाज में सामने आती हैं, तो जोड़े न केवल फिल्म के किरदारों के साथ खुद को जोड़ते हैं, बल्कि थिएटर की खास माहौल में अपने प्यार को भी नए रंग देते हैं। इसलिए इस वैलेंटाइन पर, चाहे प्यार हो, थ्रिलर या ब्रेकअप का दर्द, ये फिल्में थिएटर को प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाने को तैयार है।

वध 2 (Vadh 2)
रीलीज डेट - 6 फरवरी, 2026

2022 की फिल्म Vadh का क्राइम सीक्वल, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता लीड रोल में हैं, लव रंजन और अंकुर गर्ग इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। IFFI 2025 पर मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए ये फिल्म आत्मीयता और सस्पेंस का मिश्रण होने का वादा करती है।

भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन ( Bhabiji Ghar Par Hain! Fun on the Run)
रीलीज डेट - 6 फरवरी, 2026

फेमस टीवी शो के फैलाव पर तैयार ये फीचर-फिल्म पारिवारिक दर्शकों के लिए बनाई गई है। शशांक बाली के निर्देशन में शो के कलाकार जैसे आसिफ शेख और शुभांगी अत्रे फिल्म का हिस्सा हैं, जो कॉमेडी और हल्के-फुल्के मनोरंजन का पैकेज देंगी।

पारो पिनाकी की कहानी (Paro Pinaki Ki Kahani)
रीलीज डेट- 6 फरवरी, 2026

रुद्र जादोन के द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक मैनहोल क्लीनर और सब्जीवाली मरियम के बीच पनपने वाले प्रेम की कहानी बताती है। उनसे जुड़ी अनपेक्षित घटनाएं और एक दिन बढ़ती हुई चुनौतियां कहानी को तीखा मोड़ देती हैं, जो बहुत मजेदार है

तू या मैं (Tu Yaa Main)
रीलीज डेट- 13 फरवरी, 2026

शनाया कपूर अभिनीत ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म सोशल-मीडिया के प्रभाव और 2 नौजवानों के जीवन में आने वाली खतरनाक परिस्थितियों पर बेस्ड है। बता दें, सर्वाइवल थ्रिलर के स्वरूप और टीजर ने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है।

ओ' रोमियो ( O' Romeo)
रीलीज डेट- 13 फरवरी, 2026

शाहिद कपूर एक रफ-एंड-रॉ किरदार में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी और अंदरूनी ट्रॉमा को दर्शाने के लिए एक्टर ने अपने शरीर पर टैटू भी बनवाए। जिसमें साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत इस एक्शन-थ्रिलर को लेकर उम्मीदें ऊंची हैं।

वीर मुरारबाजी: द बैटल ऑफ पुरंदर (Veer Murarbaji: The Battle of Purandar)
रीलीज डेट- 19 फरवरी, 2026

मराठी और हिंदी दोनों में रिलीज होने वाली ये फिल्म मुरारबाजी देशपांडे के जीवन और ऐतिहासिक लड़ाइयों पर बेस्ड है। बता दें, इतिहास-प्रेमियों के लिए ये निर्देशित और विस्तृत ऐतिहासिक ड्रामा होने वाला है।

दो दीवाने सहर में (Do Deewane Seher Mein)
रीलीज डेट- 20 फरवरी, 2026

संजय लीला भंसाली की प्रस्तुति के साथ रवि उदयवार निर्देशित ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा है। मेकर्स इसे “दो दिल, एक सहर” वाली परफेक्ट प्रेमकथा के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसमें इमोशनल ज्यादा है।

बियॉन्ड द केरला स्टोरी (Beyond The Kerala Story)
रीलीज डेट- 27 फरवरी, 2026

हिन्दू-मुस्लिम के मुद्दे पर बनी इस फिल्म का पहला पार्ट काफी दमदार था, तो दर्शक अब इस उम्मीद में बैठें है कि इसका सीक्वल भी विवाद के नए पहलू सामने लाने को तैयार है, जो दमदार होने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

31 Jan 2026 04:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / प्यार, ब्रेकअप और इश्क… इस वैलेंटाइन डे इन फिल्मों की वजह से थिएटर बनेगा डेट स्पॉट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘गोल्डन मैन’ सनी वाघचौरे को आया 5 करोड़ की फिरौती कॉल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, FIR दर्ज

Golden Man Sunny Waghchaure
बॉलीवुड

‘माता की चौकी’ वाले दिन हुआ था चमत्कार, सुधा चंद्रन का खुलासा, बोलीं- मैं डेढ़ दिन तक शारीरिक रूप से…

Sudha Chandran On Mata Ki Chowki Video
बॉलीवुड

पागल आशिक बनकर फिर पर्दे पर लौटेंगे सलमान खान, इस दिन दोबारा रिलीज हो रही फिल्म ‘तेरे नाम’

Salman Khan Tere Naam Re releasing in Theatres
बॉलीवुड

गलवान की लड़ाई या लव सीन… रोमांटिक एक्सप्रेशन और कर्नल लुक पर ट्रोल हुए सलमान खान, वीडियो वायरल

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान'
बॉलीवुड

सलमान खान हाथ मिलाने की कर रहे थे कोशिश… ‘भाईजान’ को दिखा दिया एटीट्यूड, लोगों ने कहा- करियर खत्म

salman khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.