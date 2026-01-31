गलवान की लड़ाई या लव सीन… रोमांटिक एक्सप्रेशन और कर्नल लुक पर ट्रोल हुए सलमान खान, वीडियो वायरल

Battle Of Galwan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) को लेकर लगातार चर्चा में हैं। पिछले साल उनके जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे फैंस ने पसंद किया लेकिन कुछ नेटिजन्स ने सलमान के एक्सप्रेशन को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। ट्रोल्स का कहना था कि वॉर सीन के दौरान सलमान का एक्सप्रेशन रोमांटिक लग रहा था, लेकिन सलमान खान ने इस ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है और अपने अंदाज में करारा जवाब दिया है।