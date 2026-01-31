31 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

गलवान की लड़ाई या लव सीन… रोमांटिक एक्सप्रेशन और कर्नल लुक पर ट्रोल हुए सलमान खान, वीडियो वायरल

Battle Of Galwan: सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गलवान की लड़ाई और रोमांटिक सीन की मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सलमान के रोमांटिक एक्सप्रेशन और कर्नल लुक को लेकर यूजर्स ने खूब तंज कसे और ट्रोल किया।

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 31, 2026

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान'

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' ((सोर्स: x @cbhushanamazon के अकाउंट द्वारा)

Battle Of Galwan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) को लेकर लगातार चर्चा में हैं। पिछले साल उनके जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे फैंस ने पसंद किया लेकिन कुछ नेटिजन्स ने सलमान के एक्सप्रेशन को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। ट्रोल्स का कहना था कि वॉर सीन के दौरान सलमान का एक्सप्रेशन रोमांटिक लग रहा था, लेकिन सलमान खान ने इस ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है और अपने अंदाज में करारा जवाब दिया है।

फिल्म के टीजर वाले सीन को रीक्रिएट करते हुए सलमान

बता दें, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) के दौरान, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ ने सलमान खान के बैट के साथ फिल्म के टीजर वाले सीन को रीक्रिएट करने को कहा, जिसमें सीन को रीक्रिएट करते हुए सलमान ने ट्रोल्स को जवाब दिया, "अब किसी को ये समझ में आता है कि ये रोमांटिक लुक है, लेकिन कर्नल हूं भैया। तो ये कर्नल का लुक है, लुक तो दे ही सकता हूं।"

साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि 'गुस्से में चिल्लाते हुए एक्सप्रेशन' दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सलमान ने आत्मविश्वास से कहा, "ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा आप लोगों की दुआ से।"

सलमान गाने पर ठीक से लिप-सिंक नहीं कर रहे

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में सिर्फ उनके एक्सप्रेशन ही नहीं, बल्कि फिल्म के गाने 'मातृभूमि' में उनके लिप-सिंक को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग हुई थी। नेटिजन्स ने कहा था कि सलमान गाने पर ठीक से लिप-सिंक नहीं कर रहे हैं। सलमान खान ने अपने इस जवाब से साफ कर दिया है कि वो ट्रोल्स की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने काम पर फोकस करते हैं।

ये फिल्म अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित, 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल, 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष पर बेस्ड है, जिसमें सलमान खान एक कर्नल की भूमिका में नजर आएंगे। फैंस को अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है ताकि वे सलमान खान के इस 'कर्नल लुक' को बड़े पर्दे पर देख सकें।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

31 Jan 2026 03:14 pm

