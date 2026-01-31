पागल आशिक बनकर फिर पर्दे पर लौटेंगे सलमान खान, इस दिन दोबारा रिलीज हो रही फिल्म ‘तेरे नाम’

Salman Khan Tere Naam Re releasing in Theatres:सलमान खान की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म ‘तेरे नाम’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है। साल 2003 में रिलीज हुई ये फिल्म अब पूरे 23 साल बाद दोबारा सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और लोग एक बार फिर राधे के दर्द, प्यार और जुनून को थिएटर में महसूस करने के लिए बेसब्र नजर आ रहे हैं।