‘माता की चौकी’ वाले दिन हुआ था चमत्कार, सुधा चंद्रन का खुलासा, बोलीं- मैं डेढ़ दिन तक शारीरिक रूप से…

सुधा ने अपने उस एक्सीडेंट के बारे में भी बात की जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि वह अपनी दादी के साथ भगवान मुरगन के दर्शन करने गई थीं, तभी उनकी बस की टक्कर हो गई। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनके पैर में गैंगरीन (सड़न) फैल गया और आखिर में उनका दाहिना पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। एक डांसर के लिए यह मौत जैसा अनुभव था। हालांकि, तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद जब वह आर्टिफिशियल लिम्ब (नकली पैर) के साथ पहली बार स्टेज पर उतरीं, तो वहां 1000 लोग उनके हौसले को सलाम करने मौजूद थे।