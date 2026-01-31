‘गोल्डन मैन’ सनी वाघचौरे को आया 5 करोड़ की फिरौती कॉल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, FIR दर्ज

Golden Man Sunny Waghchaure Threat: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ के मशहूर ‘गोल्डन मैन’ सनी वाघचौरे को पिछले दो दिनों में इंटरनेशनल नंबरों से लगातार फोन आ रहे हैं, जिनमें कॉलर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दिवंगत कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के फरार संदिग्ध बता रहे हैं। कॉलर्स ने सीधे-सीधे 5 करोड़ की फिरौती की मांग की है, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई है। वाघचौरे ने तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, अब क्राइम ब्रांच की चार टीमें इस धमकी भरे मामले की जांच में जुट गई है।