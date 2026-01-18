‘तस्करी’ के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल

अगर इस सीरीज की कहानी की बात करें तो, मुंबई एयरपोर्ट पर एक्टिव और एक तस्करी सिंडिकेट के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें इमरान हाशमी ने एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर 'अर्जुन मीणा' का रोल निभाया है। बता दें, अर्जुन का मकसद 'बड़ा चौधरी' (शरद केलकर) के अवैध साम्राज्य को खत्म करना है। इस मिशन के लिए वो सस्पेंड किए गए अधिकारियों की एक विशेष टीम तैयार करता है, जिसमें रवि गुर्जर (नंदिश संधू) और मिताली शर्मा शामिल होते हैं। इस ऑपरेशन की कमान प्रकाश कुमार (अनुराग सिन्हा) को दी जाती है, जो रणनीति बनाकर सस्पेंडेड अधिकारियों को वापस बुलाता है। लेकिन कहानी में तनाव तब बढ़ जाता है जब पता चलता है कि विभाग के कई भ्रष्ट अधिकारी पहले से ही शरद केलकर से मिले हुए हैं।