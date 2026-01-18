‘तस्करी’ के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल

Taskaree The Smuggler WebSeries (सोर्स: X @salimislamsohan)
Taskaree The Smuggler WebSeries: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फिल्म 'हक' के बाद उनकी नई वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' (Taskaree: The Smuggler Web) ने OTT की दुनिया में सनसनी मचा दिया है। 14 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये सीरीज न केवल फैंस को लुभाने में कामयाब रही, बल्कि रिलीज होते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
सस्पेंस और थ्रिलर के उस्ताद नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी, इस 7 एपिसोड की सीरीज में दमदार स्टारकास्ट नजर आ रही है। बता दें, इमरान हाशमी के साथ शरद केलकर, अनुराग सिन्हा, नंदिश संधू और अमृता खानविलकर ने लीड रोल निभाई हैं और इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका अप्रत्याशित सस्पेंस और होश उड़ा देने वाला क्लाइमेक्स है।
अगर इस सीरीज की कहानी की बात करें तो, मुंबई एयरपोर्ट पर एक्टिव और एक तस्करी सिंडिकेट के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें इमरान हाशमी ने एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर 'अर्जुन मीणा' का रोल निभाया है। बता दें, अर्जुन का मकसद 'बड़ा चौधरी' (शरद केलकर) के अवैध साम्राज्य को खत्म करना है। इस मिशन के लिए वो सस्पेंड किए गए अधिकारियों की एक विशेष टीम तैयार करता है, जिसमें रवि गुर्जर (नंदिश संधू) और मिताली शर्मा शामिल होते हैं। इस ऑपरेशन की कमान प्रकाश कुमार (अनुराग सिन्हा) को दी जाती है, जो रणनीति बनाकर सस्पेंडेड अधिकारियों को वापस बुलाता है। लेकिन कहानी में तनाव तब बढ़ जाता है जब पता चलता है कि विभाग के कई भ्रष्ट अधिकारी पहले से ही शरद केलकर से मिले हुए हैं।
इतना ही नहीं, जैसे-जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, ये मिशन खूनी खेल में बदल जाता है। कहानी में एक ऐसा इमोशनल मोड़ तब आता है जब बहादुर ऑफिसर रवि (नंदिश संधू) की हत्या कर दी जाती है और दर्शकों को लगता है कि अर्जुन मीणा की टीम जल्द ही चौधरी को पकड़ लेगी, लेकिन आखिरी एपिसोड में जो खुलासा होता है।
बता दें, सीरीज के 7वें एपिसोड के लास्ट में पता चलता है कि टीम का सबसे भरोसेमंद सदस्य प्रकाश कुमार ही असल में गद्दार है। वो पहले ही चौधरी से हाथ मिला चुका होता है और प्रकाश की मदद से ही चौधरी '40 ताबूतों' में '2 टन सोना' भेजने के खौफनाक प्लान को अंजाम देने की कोशिश करता है। आखिर में जब इमरान हाशमी (अर्जुन मीणा) के सामने ये सच्चाई आती है, तो पूरी कहानी एक झटके में पलट जाती है। दरअसल, इमरान हाशमी की बेहतरीन एक्टिंग और नीरज पांडे के 'ट्विस्ट' ने इस सीरीज को इस साल की सबसे चर्चित क्राइम थ्रिलर बना दिया है।
