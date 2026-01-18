18 जनवरी 2026,

रविवार

मनोरंजन

गंदी बातें होती हैं, ‘तस्करी’ ने खोल दी कस्टम अफसरों की पोल, एक्टर का बयान हुआ वायरल

Emraan Hashmi Interview: एक्टर ने 'तस्करी' के मामले में कस्टम अफसरों की पोल खोल दी है, जिससे कई बातें सामने आई हैं। इस मामले को लेकर एक्टर के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 18, 2026

गंदी बातें होती हैं, ‘तस्करी’ ने खोल दी कस्टम अफसरों की पोल, एक्टर के बयान हुए वायरल

इमरान हाशमी (सोर्स: X @talkingbling)

Emraan Hashmi Interview: बॉलीवुड के 'सीरियल किसर' से पहचान बनाने वाले और अपनी दमदार अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'तस्करी' को लेकर सुर्खियों में हैं। बता दें, हाल ही में एक खास बातचीत में इमरान ने न केवल अपनी सीरीज के अनुभवों को शेयर किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की खींचतान और सोशल मीडिया की बढ़ती नकारात्मकता पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी है।

एक्टर के बयान हुए वायरल

इमरान हाशमी ने बताया कि 'तस्करी' सीरीज के लिए की गई रिसर्च उनके लिए काफी हैरान कर देने वाली थी। साथ ही, उन्होंने बताया, "आम नागरिक के तौर पर हमें एयरपोर्ट और कस्टम की कार्यप्रणाली का अंदाजा नहीं होता। तस्करी का सामान देश में किस तरह दाखिल होता है, ये हमने सिर्फ खबरों में पढ़ा था, लेकिन इस सीरीज के जरिए मैंने जाना कि कस्टम अफसर कितनी बारीकी और चुनौतियों के साथ काम करते हैं। ये दुनिया बहुत रॉ और रियल है।"

इतना ही नहीं, जब इमरान से फिल्म इंडस्ट्री के भाईचारे पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इंडस्ट्री का कड़वा सच बयां किया और कहा, "बॉलीवुड में एकता की कमी है, इंडस्ट्री में लोग सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे बहुत गंदी बातें होती हैं। यहां खींचतान की मानसिकता बहुत आम है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो कई लोग उसे नीचे लाने की कोशिश में जुट जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास क्यों है वाली सोच आज भी यहां मौजूद है, जो बहुत बेकार है।"

‘तस्करी’ ने खोल दी कस्टम अफसरों की पोल

इमरान ने माना कि अब फिल्मों में 'लीड हीरो' की परिभाषा चेंज हो गई है, इसपर उन्होंने आगे कहा, "मेरे शुरुआती दौर में हीरो की एक फिक्स इमेज होती थी, जो आकर सब ठीक कर देता था, लेकिन कोविड के बाद और ओटीटी के आने से दर्शकों का टेस्ट बदल गया है। अब हीरो सिर्फ एक चेहरा नहीं है, बल्कि उसके किरदार में गहराई होनी जरूरी है। लीडिंग मैन अब एक इंसान की तरह दिखता है, जिसके अपने उतार-चढ़ाव होते हैं।"

बता दें, सोशल मीडिया की आलोचना करते हुए इमरान ने कहा कि आज ये सबसे ज्यादा शोरगुल वाला स्टेज बन गया है। "यहां नकारात्मक और गलत बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। लोग फिल्म देखे बिना ही सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना देते हैं। ये लगातार बढ़ता डिजिटल शोर कई बार मानसिक रूप से थका देता है और आपकी नींद उड़ा देता है। इसलिए मैंने अब बाहरी प्रतिक्रियाओं से दूरी बनाना सीख लिया है।" इमरान हाशमी ने अपने वर्क फ्रंट और भविष्य की इच्छाओं पर बात करते हुए कहा कि वे अब 'साइंस फिक्शन' (Science Fiction) जोनर में काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारतीय सिनेमा ने इस विषय को अभी तक पूरी गहराई से नहीं छुआ है।

