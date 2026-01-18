गंदी बातें होती हैं, ‘तस्करी’ ने खोल दी कस्टम अफसरों की पोल, एक्टर का बयान हुआ वायरल

बता दें, सोशल मीडिया की आलोचना करते हुए इमरान ने कहा कि आज ये सबसे ज्यादा शोरगुल वाला स्टेज बन गया है। "यहां नकारात्मक और गलत बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। लोग फिल्म देखे बिना ही सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना देते हैं। ये लगातार बढ़ता डिजिटल शोर कई बार मानसिक रूप से थका देता है और आपकी नींद उड़ा देता है। इसलिए मैंने अब बाहरी प्रतिक्रियाओं से दूरी बनाना सीख लिया है।" इमरान हाशमी ने अपने वर्क फ्रंट और भविष्य की इच्छाओं पर बात करते हुए कहा कि वे अब 'साइंस फिक्शन' (Science Fiction) जोनर में काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारतीय सिनेमा ने इस विषय को अभी तक पूरी गहराई से नहीं छुआ है।