US-Israel-Iran War के बीच दुबई लौटकर इमोशनल हुए विवेक ओबेरॉय, UAE सरकार के लिए कही ये बात

इतना ही नहीं, फ्लाइट में रहते हुए उन्होंने देखा कि हर यात्री की आंखों में अपनी-अपनी कहानी थी। उनके दिल में सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी और उनकी धड़कन तेज हो रही थी। ऐसे में एक्टर ने विश्वास जताया कि यूएई का मजबूत और शांतिपूर्ण नेतृत्व दुनिया के लिए एक उदाहरण है। साथ ही, एक्टर ने सभी भारतीयों की ओर से यूएई सरकार, फ्रंटलाइन वर्कर्स और Emirates एयरलाइन का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, "आप लोगों ने हमें सुरक्षित रखा और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। ऐसी समय में आपकी सहायता के लिए हम बेहद आभारी हैं।"