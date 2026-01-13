13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

भुवन बाम की पहचान के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति पोस्ट की गई तस्वीरें हटाने के निर्देश

Bhuvan Bam: भुवन बाम की शिकायत पर पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने भुवन बाम के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 13, 2026

Bhuvan Bam Personality Rights

भुवन बाम पर्सनैलिटी राइट्स मामला (इमेज सोर्स: एक्स)

Bhuvan Bam Personality Rights: डिजिटल दुनिया में हर क्लिक के साथ कंटेंट उड़ता है, लेकिन क्रिएटर की पहचान पर नियंत्रण किसका? इसी सवाल के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में भुवन बाम की पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर हुआ मामला सुर्खियों में छा गया। लोकप्रिय यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम ने अपनी तस्वीरों के अनधिकृत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने भी उनकी बात को गंभीरता से सुनते हुए बड़ा फैसला सुनाया। आखिर कोर्ट ने क्या कहा और इसका डिजिटल क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ेगा? जानिए पूरी खबर में...

मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है…

अभिनेता भुवन बाम पर्सनैलिटी राइट्स मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसकी वजह ये है कि एक्टर ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड किए जा रहे हैं, जो उनके और फैंस के लिए मानसिक और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसे फौरन रोका जाए, क्योंकि नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए उकसाया जा रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

मंगलवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स जैसे मामलों में पहले ही दिन कोई अंतिम फैसला देना मुश्किल होता है। उन्होंने साफ कहा कि शुरुआत में केवल इतना किया जा सकता है कि किसी के फोटो या पहचान के गलत इस्तेमाल को रोका जाए।

इसी के चलते कोर्ट ने आदेश दिया कि भुवन बाम की बिना अनुमति अपलोड की गई सभी तस्वीरें हटाई जाएं। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में एक स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। पूरे आदेश के दिशा-निर्देश तब सामने आएंगे जब विस्तृत आदेश ऑनलाइन अपलोड होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को तय की गई है।

डीपफेक तकनीक से बढ़ी मुश्किलें

डिजिटल दुनिया में डीपफेक तकनीक तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज के लिए परेशानी बढ़ गई है। भुवन बाम ने भी पहले ही अपने फैंस को चेतावनी दी थी कि इंटरनेट पर दिखने वाले ऐसे किसी भी संदिग्ध वीडियो या सलाह पर भरोसा न करें। उन्होंने इस मामले में मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इससे पहले भी कई सितारे अपनी पहचान और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल से परेशान होकर कोर्ट जा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर माधवन, जूनियर एनटीआर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे कई मशहूर लोगों की पहचान की सुरक्षा के लिए भी आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, ‘लॉलीपॉप लागेलु’ गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी
बॉलीवुड
कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, 'लॉलीपॉप लागेलु' गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Published on:

13 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / भुवन बाम की पहचान के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति पोस्ट की गई तस्वीरें हटाने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस
बॉलीवुड

Friday OTT Releases: दे दे प्यार दे 2’ से ‘फ्रीडम एट मिडनाइट 2’ तक — ये 5 धमाकेदार OTT रिलीज़

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस हफ्ते OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस
OTT

मेरी बीवी कैंसर से लड़ रही थी…, पत्नी की बीमारी पर जब बोले फैमिली मैन एक्टर शारिब हाशमी

The Family Man Actor Sharib Hashmi
मनोरंजन

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान, बॉयफ्रेंड संग किया था पति का कत्ल…अब इस पर बनी वेब सीरीज, इस दिन होगी रिलीज

honeymoon se hatya New OTT Web series based on Meerut Neela Drum Muskan Rastogi murder husband
OTT

मैं 135 किलो था, अब 89 किलो का हो गया हूं… फराह खान के व्लॉग में नितिन गडकरी ने बताया वजह घटाने का सीक्रेट

Farah Khan Latest Blog
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.