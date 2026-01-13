भुवन बाम की पहचान के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति पोस्ट की गई तस्वीरें हटाने के निर्देश

डिजिटल दुनिया में डीपफेक तकनीक तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज के लिए परेशानी बढ़ गई है। भुवन बाम ने भी पहले ही अपने फैंस को चेतावनी दी थी कि इंटरनेट पर दिखने वाले ऐसे किसी भी संदिग्ध वीडियो या सलाह पर भरोसा न करें। उन्होंने इस मामले में मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इससे पहले भी कई सितारे अपनी पहचान और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल से परेशान होकर कोर्ट जा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर माधवन, जूनियर एनटीआर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे कई मशहूर लोगों की पहचान की सुरक्षा के लिए भी आदेश दिए हैं।