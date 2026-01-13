भुवन बाम की पहचान के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति पोस्ट की गई तस्वीरें हटाने के निर्देश

भुवन बाम पर्सनैलिटी राइट्स मामला (इमेज सोर्स: एक्स)
Bhuvan Bam Personality Rights: डिजिटल दुनिया में हर क्लिक के साथ कंटेंट उड़ता है, लेकिन क्रिएटर की पहचान पर नियंत्रण किसका? इसी सवाल के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में भुवन बाम की पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर हुआ मामला सुर्खियों में छा गया। लोकप्रिय यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम ने अपनी तस्वीरों के अनधिकृत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने भी उनकी बात को गंभीरता से सुनते हुए बड़ा फैसला सुनाया। आखिर कोर्ट ने क्या कहा और इसका डिजिटल क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ेगा? जानिए पूरी खबर में...
अभिनेता भुवन बाम पर्सनैलिटी राइट्स मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसकी वजह ये है कि एक्टर ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड किए जा रहे हैं, जो उनके और फैंस के लिए मानसिक और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसे फौरन रोका जाए, क्योंकि नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए उकसाया जा रहा है।
मंगलवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स जैसे मामलों में पहले ही दिन कोई अंतिम फैसला देना मुश्किल होता है। उन्होंने साफ कहा कि शुरुआत में केवल इतना किया जा सकता है कि किसी के फोटो या पहचान के गलत इस्तेमाल को रोका जाए।
इसी के चलते कोर्ट ने आदेश दिया कि भुवन बाम की बिना अनुमति अपलोड की गई सभी तस्वीरें हटाई जाएं। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में एक स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। पूरे आदेश के दिशा-निर्देश तब सामने आएंगे जब विस्तृत आदेश ऑनलाइन अपलोड होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को तय की गई है।
डिजिटल दुनिया में डीपफेक तकनीक तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज के लिए परेशानी बढ़ गई है। भुवन बाम ने भी पहले ही अपने फैंस को चेतावनी दी थी कि इंटरनेट पर दिखने वाले ऐसे किसी भी संदिग्ध वीडियो या सलाह पर भरोसा न करें। उन्होंने इस मामले में मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इससे पहले भी कई सितारे अपनी पहचान और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल से परेशान होकर कोर्ट जा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर माधवन, जूनियर एनटीआर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे कई मशहूर लोगों की पहचान की सुरक्षा के लिए भी आदेश दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन
ट्रेंडिंग