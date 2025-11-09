इंडस्ट्री का वो बादशाह जिसने ‘सोने की थाली’ में खाया खाना, गया जेल और…इस फिल्म में देखें उनकी पूरी कहानी

एम.के.टी. की जिंदगी में भूचाल तब आया, जब उन पर फिल्म पत्रकार लक्ष्मीकांतन की मौत का आरोप लगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इस हत्या के मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद दोबारा सुनवाई होने के बाद उनकी सजा 2 साल कम कर दी गई। फिर जेल से बाहर आने के बाद एम.के. त्यागराज भागवतर ने एक्टिंग छोड़ दी और उनका स्टारडम भी धीरे-धीरे खत्म हो गया। अर्श से फर्श तक आ गए और समय की मार के चलते उनका सबकुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद 1 नवंबर 1959 को सिर्फ 49 साल की उम्र में डायबिटीज और लीवर जैसी समस्याओं से जूझते हुए, इस दुनिया को अलविदा कहा।