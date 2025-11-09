इंडस्ट्री का वो बादशाह जिसने ‘सोने की थाली’ में खाया खाना, गया जेल और…इस फिल्म में देखें उनकी पूरी कहानी

Kaantha movie का पोस्टर (सोर्स: X @we_are_dulquer)
Dulquer Salmaan Film Kaantha: फिल्मी दुनिया का किंग बनना हर कोई चाहता है, और ये सपना केवल कुछ ही स्टार का सच हो पाता है। कुछ स्टार कामयाबी तक पहुंच कर भी सुपरस्टार के टैग से पिछे रह जाते है। क्योंकि उनकी बात फैंस तक सहीं समय पर नहीं पहुंच पाती है। जैसे 'सनम तेरी कसम' के स्टार के साथ हुआ था, फिल्म रिलीज के 9 साल बाद उन्हें कामयाबी मिली।
दरअसल, ऐसे कई स्टार हैं, जो संघर्ष करते रह जाते हैं। लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में शोहरत पाई, सुपरस्टार बने, और फिर एक विवाद के चलते उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। आज हम आपको ऐसे ही एक दिग्गज अभिनेता के बारे में बताने वाले है।
हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है एम. के. त्यागराज भागवतर, जिन्हें तमिल सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। खबरों के अनुसार दुलकर सलमान उनकी बायोपिक फिल्म 'कांथा' लेकर आ रहे हैं, जिसमें इस अभिनेता के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी दिखाई जाने वाली है।
तमिलनाडु में 1 मार्च 1910 को जन्मे एम. के. त्यागराज भागवतर ने 24 साल की उम्र में फिल्म 'पावलक्कोडी' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और रातोंरात तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज के पहले सुपरस्टार बन गए। इन्होंने अपने करियर में 15 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 6 फिल्में हिट साबित हुई। एम. के. त्यागराज भागवतर का स्टारडम से आप अंदाजा इस बात से लगा सकते है कि साल 1944 में आई उनकी फिल्म 'हरिदास' चेन्नई के ब्रॉडवे थिएटर में 3 साल तक लगातार चली थी। बता दें कि एक सफल एक्टर होने के साथ त्यागराज भागवतर एक गायक भी थे और उन्होंने कर्नाटक और तमिल संगीत की दुनिया में भी अहम योगदान दिया था।
इतना ही नहीं, सुपरस्टार बनने के बाद एम.के. त्यागराज भागवतर एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगे थे और ऐसा कहा जाता है कि वो सोने की थाली में खाना खाते थे। आजादी से पहले उनके पास मर्सडीज जैसी कई महंगी कार थी। उनके पास तीन बड़े बंगले थे और जब वो चलते थे तो उनके साथ गाड़ियों का काफिला चलता था। लेकिन कहते है ना कि जब अमीरी सिर चढ़ती है तो इंसान को कुछ भी नहीं दिखता।
एम.के.टी. की जिंदगी में भूचाल तब आया, जब उन पर फिल्म पत्रकार लक्ष्मीकांतन की मौत का आरोप लगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इस हत्या के मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद दोबारा सुनवाई होने के बाद उनकी सजा 2 साल कम कर दी गई। फिर जेल से बाहर आने के बाद एम.के. त्यागराज भागवतर ने एक्टिंग छोड़ दी और उनका स्टारडम भी धीरे-धीरे खत्म हो गया। अर्श से फर्श तक आ गए और समय की मार के चलते उनका सबकुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद 1 नवंबर 1959 को सिर्फ 49 साल की उम्र में डायबिटीज और लीवर जैसी समस्याओं से जूझते हुए, इस दुनिया को अलविदा कहा।
दरअसल, अब एम.के. त्यागराज भागवतर की कहानी एक्टर दुलकर सलमान की अपकमिंग फिल्म 'कांथा' में दिखाई जाएगी, जिसे 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज किया जाएगा। साथ ही, फिल्म मेकर्स दावा कर रहे हैं कि ये एम.के की बायोपिक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक फिक्शन है। लेकिन ट्रेलर और बज के आधार पर ये माना जा रहा है कि 'कांथा' एम.के. त्यागराज भागवतर की जिंदगी पर बेस्ड है।
