भारती सिंह को मिला 20 लाख का गिफ्ट, तो प्रियंका चोपड़ा ने किया ऐसा कमेंट,बोली- अब तुम ब्रांड एंबेसडर बन सकती...

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया (सोर्स: X @GossipsTv)
Priyanka Chopra Sweet Gesture: फेमस कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया एक बार फिर पैरेंट्स बनने वाले हैं। इस बीच उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने उन्हें एक सरप्राइज दिया, जो बुल्गारी सर्पेंटी कलेक्शन की घड़ी गिफ्ट थी। इस पर भारती इमोशनल हो गईं और इसे दिखाने से खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने अपने डेली लाइफ व्लॉग के जरिए अपने फैंस से ये व्लॉग ज्यादा से ज्यादा शेयर करने को कहा ताकि ये प्रियंका चोपड़ा तक पहुंच जाए और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गई। अब भारती के घड़ी दिखाने पर प्रियंका का बहुत प्यारा रिएक्शन सामने आया।
जिसमें देखा जा सकता है कि, भारती बुल्गारी सर्पेंटी घड़ी दिखा रही है और उन्हें ये कहते हुए सुना गया, 'प्रियंका चोपड़ा की घड़ी मुझे मिल गई है, क्या तुम सुन रही हो?' इसके बाद हर्ष ने मजाक में कहा, 'क्या वो तुम्हारा व्लॉग देखेंगी?' फिर भारती ने जवाब दिया 'दोस्तों, प्लीज इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये प्रियंका चोपड़ा तक आसानी से पहुंच जाए। मैंने ये घड़ी उनके हाथ में देखी थी और मुझे ये बहुत पसंद आई थी, इसके बाद कलर्स टीवी के मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इसे खरीदने के लिए मोटिवेट किया और आखिरकार मुझे ये मिल गया।'
इसके बाद प्रियंका चोपड़ा, जो बुल्गारी की ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर हैं, इन्होंने जवाब दिया, 'हां, मैं देख रही हूं और ये तुम पर मुझसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम अगली बुल्गारी एंबेसडर बन सकती हो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा प्यार।' बता दें कि सिर्फ प्रियंका ही नहीं, बल्कि बुल्गारी के सीनियर आर्ट डायरेक्टर, दिलजीत तेजवानी ने भी कमेंट किया, 'प्रियंका मैम के साथ-साथ, हम सभी BVLGARI में @bhartisingvlog को सुन रहे हैं, हमारे सर्पेंटी कलेक्शन को आप पर देखकर बहुत अच्छा लगा।'
इतना ही नहीं, फैंस ने प्रियंका के प्यारे जवाब की तारीफ की और कमेंट में लिखा, 'कुछ नया नहीं, बस प्रियंका और उनकी अच्छाई।' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'इसे एक्सेप्ट करने का कितना प्यारा तरीका है।' साथ ही अन्य ने कहा 'मैम, आपका ये साइड बहुत अलग है और फिर भी बहुत बोल्ड हैं।' दरअसल, जो बुल्गारी घड़ी हर्ष ने भारती को गिफ्ट की है, वो ब्रांड सर्पेंटी कलेक्शन की है। ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये '18 kt रोज गोल्ड और स्टेनलेस स्टील में एक सर्पेंटी ट्यूबोगास डबल-स्पाइरल घड़ी है, जिसमें डायमंड-सेट बेजेल और हरे रंग का लैक्वर्ड सोलेइल डायल है।' इस घड़ी की कुल कीमत 20,50,000 है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग