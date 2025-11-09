भारती सिंह को मिला 20 लाख का गिफ्ट, तो प्रियंका चोपड़ा ने किया ऐसा कमेंट,बोली- अब तुम ब्रांड एंबेसडर बन सकती...

इतना ही नहीं, फैंस ने प्रियंका के प्यारे जवाब की तारीफ की और कमेंट में लिखा, 'कुछ नया नहीं, बस प्रियंका और उनकी अच्छाई।' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'इसे एक्सेप्ट करने का कितना प्यारा तरीका है।' साथ ही अन्य ने कहा 'मैम, आपका ये साइड बहुत अलग है और फिर भी बहुत बोल्ड हैं।' दरअसल, जो बुल्गारी घड़ी हर्ष ने भारती को गिफ्ट की है, वो ब्रांड सर्पेंटी कलेक्शन की है। ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये '18 kt रोज गोल्ड और स्टेनलेस स्टील में एक सर्पेंटी ट्यूबोगास डबल-स्पाइरल घड़ी है, जिसमें डायमंड-सेट बेजेल और हरे रंग का लैक्वर्ड सोलेइल डायल है।' इस घड़ी की कुल कीमत 20,50,000 है।