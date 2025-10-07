छोटे के आने से पहले आया बड़े भाई गोला का मैसेज, मम्मी- पापा संग दी गुड न्यूज, पोस्ट वायरल

दरअसल, पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, 'We are pregnant again' इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का बाढ़ लग गया। फैंस से लेकर भारती के चाहने वाले उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, भारती सिंह इन दिनों स्विट्जरलैंड में हैं और वहीं से उन्होंने ये खुशखबरी अपने फैंस को दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज भी शेयर की हैं। एक वीडियो में उनका बेटा गोला (लक्ष्य) नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि वो बड़ा भाई बनने वाला है।