छोटे के आने से पहले आया बड़े भाई गोला का मैसेज, मम्मी- पापा संग दी गुड न्यूज, पोस्ट वायरल

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया (सोर्स: X)
Bharti Singh Second Pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया एक बार फिर पैरेंट्स बनने वाले हैं। भारती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर कर ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की है। तस्वीर में भारती बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और उनके साथ उनके पति हर्ष भी हैं।
दरअसल, पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, 'We are pregnant again' इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का बाढ़ लग गया। फैंस से लेकर भारती के चाहने वाले उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, भारती सिंह इन दिनों स्विट्जरलैंड में हैं और वहीं से उन्होंने ये खुशखबरी अपने फैंस को दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज भी शेयर की हैं। एक वीडियो में उनका बेटा गोला (लक्ष्य) नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि वो बड़ा भाई बनने वाला है।
इसके अलावा, भारती और हर्ष ने इस पर एक पूरा व्लॉग भी बनाया है, जिसका नाम 'गोला बड़ा भाई बनने वाला है' रखा है। हालांकि, गोला अक्सर पैपराजी के साथ मस्ती करते हुए स्पॉट किया जाता है। भारती सिंह कई बार अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में बात कर चुकी हैं।
भारती सिंह अपने फैंस के साथ हमेशा कनेक्ट रहती हैं और अपने डेली लाइफ व्लॉग के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी सारी खबरें शेयर करती रहती हैं। इन दिनों भारती अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रही हैं। इस अचानक मिली खबर से फैंस काफी हैरान और खुश हैं।
