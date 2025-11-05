मजाक-मजाक में अपनी कनपटी पर रखी गन, जब शूटिंग के दौरान एक्टर की हो गई थी मौत

ऐसे में एक्टर हेक्सम ने मजाक में बंदूक उठाई, अपने सिर पर लगाई और हंसते हुए बोले- ‘लेट्स सी इफ इट्स लोडेड!’ और अगले ही पल… ट्रिगर दब गया और सेट पर सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मजाक एक त्रासदी बन जाएगा। ब्लैंक कारतूस की जोरदार गैस ने उनके माथे की हड्डी तोड़ दी, और वही गैस उनके दिमाग में समा गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। छह दिन बाद, 18 अक्टूबर 1984 को, मात्र 26 साल की उम्र में, जॉन-एरिक हेक्सम दुनिया को अलविदा कह गए।