मजाक-मजाक में अपनी कनपटी पर रखी गन, जब शूटिंग के दौरान एक्टर की हो गई थी मौत

Jon-Erik Hexum Death: शूटिंग का वो खौफनाक मंजर… मजाक-मजाक में धाय से चली गोली और मशहूर एक्टर की देखते ही देखते मौत। जानिए जॉन-एरिक हेक्सम की अधूरी कहानी के बारे में, जो शूटिंग के दौरान खुद पर गोली चला बैठा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 05, 2025

Jon-Erik Hexum Dies Story

जॉन-एरिक हेक्सम की अधूरी कहानी: जानें कैसे हुई थी मौत? (इमेज सोर्स: Getty Image)

Jon-Erik Hexum Death Kissa: शूटिंग का माहौल था, कैमरे चालू थे और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड में सेट पर खौफ का साया छा गया। एक ऐसा मजाक, एक पल की लापरवाही और फिर गोली चलते ही एक्टर फर्श पर धड़ाम से गिर गया।

यह कहानी है हॉलीवुड एक्टर जॉन-एरिक हेक्सम की। जी हां वो हैंडसम अमेरिकी स्टार जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही शोहरत छू ली थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक बेहद दर्दनाक अंत लिखा था।

जॉन-एरिक को लोग पसंद करते थे

5 नवंबर 1957 को न्यू जर्सी में जन्मे जॉन-एरिक हेक्सम बचपन से ही आत्मविश्वासी और आकर्षक थे। जैसे-जैसे बड़े हुए, उनकी पर्सनैलिटी खुद एक कहानी बन गई। लंबा कद, दिलकश मुस्कान और ऐसा चार्म कि कैमरा खुद उन पर ठहर जाए।

कॉलेज के दिनों में उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा लिखा था। जल्द ही वे एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हैं और 1982 में आई टीवी सीरीज Voyagers! ने उन्हें स्टार बना दिया फिर आई Cover Up, जिसने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। उनकी सादगी और स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सहजता ने उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि ‘हर घर का हीरो’ बना दिया था।

खौफनाक मंजर की कहानी

साल 1984 लॉस एंजेलिस में ‘कवर अप’ की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान जॉन-एरिक हेक्सम को एक सीन के लिए गन चलानी थी, उसमें असली गोली नहीं बल्कि ब्लैंक कारतूस भरे गए थे। दरअसल, वह एक प्रॉप गन था।

ऐसे में एक्टर हेक्सम ने मजाक में बंदूक उठाई, अपने सिर पर लगाई और हंसते हुए बोले- ‘लेट्स सी इफ इट्स लोडेड!’ और अगले ही पल… ट्रिगर दब गया और सेट पर सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मजाक एक त्रासदी बन जाएगा। ब्लैंक कारतूस की जोरदार गैस ने उनके माथे की हड्डी तोड़ दी, और वही गैस उनके दिमाग में समा गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। छह दिन बाद, 18 अक्टूबर 1984 को, मात्र 26 साल की उम्र में, जॉन-एरिक हेक्सम दुनिया को अलविदा कह गए।

लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत हुई। एक्टर हेक्सम की मां ने बेटे के अंग दान कर दिए। उनका दिल एक 36 वर्षीय व्यक्ति के सीने में धड़कने लगा। यानि एक्टर भले ही चला गया, लेकिन उसका दिल किसी के भीतर आज भी जिंदा है।

