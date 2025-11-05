बचपन में हुआ यौन शोषण, Miss India ने बॉलीवुड से बनाई दूरी, 14 साल बाद जानिए सेलिना जेटली का दर्दनाक सच?

पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस सेलिना जेटली (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Celina Jaitly Sexual Harassment: एक्ट्रेस सेलिना जेटली सुर्खियों में हैं। उन्होंने बीते कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने भाई के लिए लंबा-चौड़ा नोट लिखा। जिसमें उन्होंने बताया कि 14 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद, मैं अंधेरे को चीरते हुए रोशनी तक पहुंच गई हूं। मेरे भाई से संबंधित मेरी रिट याचिका पर सुनवाई हुई है। मैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से अभी-अभी बाहर निकली हूं।
दरअसल, एक्ट्रेस के भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार ‘एमएटीआईटीआई’ ग्रुप में कार्यरत थे, जो ट्रेडिंग, कंसल्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करता है। याचिका में यह दावा किया गया है कि पिछले साल 6 सितंबर से उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अगवा कर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है।
बता दें एक्ट्रेस के पिता एक बहादुर आर्मी ऑफिसर थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनके पिता कर्नल विक्रम कुमार जेटली भारतीय सेना में शामिल थे। उनका बचपन गोलियों की तड़तड़ाहट कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश (घाटियों) में बीता। पिता का ट्रांसफर जहां पर होता, वह साथ में चली जाती थीं। स्कूलिंग भी मिलिट्री स्कूल में हुई। सुरक्षा के लिए हमेशा उनके आगे पीछे-सैनिक रहते थे। उन्होंने अपने दर्द भरे पोस्ट में बताया था कि कैसे युद्ध के दौरान जब एक फोन आता था, तो हम सब डरे-सहमे रहते थे, मेरी मम्मी की आंखे हमेशा नम रहती थी, हालांकि वो एक बहुत ही ब्रेव महिला थीं।
‘मिस इंडिया’ रही चुकी बॉलीवुड की ग्लैमरस दीवा, आज एक रहस्यमयी नाम बन चुकी हैं। ‘नो एंट्री’, ‘गोलमाल रिटर्न्स’, ‘हे बेबी’ और ‘अपना सपना मनी मनी’ जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सेलिना ने अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने मायानगरी से दूरी बना ली थी। वह पिछले 14 साल से इंडस्ट्री से दूर हैं, उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म ‘थैंक्यू’ (2011) थी।
मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद सेलिना ने साल 2003 में ‘जानशीन’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। फरदीन खान के साथ उनकी जोड़ी भले बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन उनकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। इसके बाद कई फिल्मों में नजर आईं, पर जादू बरकरार न रह सका।
आखिरकार उन्होंने साल 2011 में एक विदेशी बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी कर ली और लाइमलाइट से दूर जाकर फैमिली लाइफ चुन ली। इसके बाद साल 2012 में सेलिना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। जिनका नाम विराज और विंस्टन है। फिर साल आया 2017 सेलिना की लाइफ में फिर दो बच्चे आए। उन्होंने इस बार भी जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि उनमें से एक ही जिंदा बच पाया। उस दौरान एक्ट्रेस टूट गई थीं। सेलिना की दरभरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने खुलकर बताया था कि बचपन में वे ‘यौन उत्पीड़न’ का दर्द झेल चुकी हैं।
