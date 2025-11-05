बचपन में हुआ यौन शोषण, Miss India ने बॉलीवुड से बनाई दूरी, 14 साल बाद जानिए सेलिना जेटली का दर्दनाक सच?

बता दें एक्ट्रेस के पिता एक बहादुर आर्मी ऑफिसर थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनके पिता कर्नल विक्रम कुमार जेटली भारतीय सेना में शामिल थे। उनका बचपन गोलियों की तड़तड़ाहट कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश (घाटियों) में बीता। पिता का ट्रांसफर जहां पर होता, वह साथ में चली जाती थीं। स्कूलिंग भी मिलिट्री स्कूल में हुई। सुरक्षा के लिए हमेशा उनके आगे पीछे-सैनिक रहते थे। उन्होंने अपने दर्द भरे पोस्ट में बताया था कि कैसे युद्ध के दौरान जब एक फोन आता था, तो हम सब डरे-सहमे रहते थे, मेरी मम्मी की आंखे हमेशा नम रहती थी, हालांकि वो एक बहुत ही ब्रेव महिला थीं।