महिला फिल्म मेकर को फेमस एक्टर ने भेज दिया अपना ही अश्लील वीडियो और फोटो! मचा बवाल

महिला फिल्म मेकर यी झोउ और ‘मार्वल’ अभिनेता जेरेमी रेनर (इमेज सोर्स: IMDb)
Jeremy Renner Obscene Case: मनोरंजन जगत से एक बेहद ही चौकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो हॉलीवुड स्टार जेरेमी रेनर ने चीनी फिल्म निर्माता यी झोउ को अपना अश्लील वीडियो-फोटो भेजा, जिसका विरोध फिल्म निर्माता ने किया है। उन्होंने एक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए। चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अब इस पूरे मामले पर एक्टर ने भी सफाई दी है।
‘मार्वल’ अभिनेता ने फिल्म निर्माता द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। 'पीपल' मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, झोउ ने रेनर के साथ 'क्रॉनिकल्स ऑफ डिज्नी' और एक एनिमेटेड फिल्म पर काम किया था।
फिल्म निर्माता ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट में आरोप लगाया कि 54 वर्षीय अभिनेता ने जून में डीएम और व्हाट्सएप पर अपनी कई ‘अश्लील तस्वीरें’ भेजी थीं, जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने धमकी दी।
एक्टर के एक प्रतिनिधि ने 'पीपल' को एक बयान में बताया, "आरोप पूरी तरह से गलत और झूठे हैं।" वहीं रेनर के वकील मार्टी सिंगर ने झोउ के दावों का खंडन करते हुए उन्हें "झूठा, अपमानजनक और अत्यधिक अपमानजनक" बताया।
प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि झोउ, रेनर के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है क्योंकि अभिनेता ने "उसके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया" और सोशल मीडिया पर उसके प्रोजेक्ट्स का प्रचार नहीं किया।
'पीपल' के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि रेनर की झोउ से जुलाई में एक बार मुलाकात हुई थी, जब वे नेवादा के रेनो स्थित एक होटल में मिले थे, जहां झोउ की डॉक्यूमेंट्री के लिए रेनर का साक्षात्कार लिया गया था। क्योंकि दोनों के बीच सहमति से मुलाकात" हुई थी।
इसके बाद कानूनी प्रतिनिधि ने आगे कहा- ‘दोनों अगस्त में दूसरी बार मिले, तब अभिनेता ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसका वह बदला ले रही हैं।
यी झोउ बीजिंग में जन्मी एक निर्देशक, लेखिका और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं। इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि 20 अगस्त को नेवादा के रेनो स्थित रेनर के घर पर हुई एक बैठक के दौरान, वह बहुत गुस्से और नशे में थे, मुझ पर घंटों तक चिल्लाते रहे। तब सुरक्षा की चिंता के चलते मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने सहकर्मियों को व्हाट्सएप संदेश भेजे, जो लगातार यह पूछ रहे थे कि वह सुरक्षित हैं या नहीं।
यह पहली बार नहीं है जब रेनर विवादों में घिरे हों। 2019 में उनकी पूर्व पत्नी सोन्नी पचेको ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि लड़ाई के दौरान रेनर ने नशीली दवाओं का सेवन और हिंसक व्यवहार किया। हालांकि, रेनर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।
बड़ी खबरेंView All
हॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग