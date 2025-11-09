Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

महिला फिल्म मेकर को फेमस एक्टर ने भेज दिया अपना ही अश्लील वीडियो और फोटो! मचा बवाल

Obscene Photo-Video Case: अश्लील सामग्री भेजने का मामला सामने आया है। 54 साल के मशहूर अभिनेता पर आरोप है कि उन्होंने महिला फिल्म निर्माता को अपना अश्लील वीडियो-फोटो भेजे थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 09, 2025

Jeremy Renner Obscene Case

महिला फिल्म मेकर यी झोउ और ‘मार्वल’ अभिनेता जेरेमी रेनर (इमेज सोर्स: IMDb)

Jeremy Renner Obscene Case: मनोरंजन जगत से एक बेहद ही चौकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो हॉलीवुड स्टार जेरेमी रेनर ने चीनी फिल्म निर्माता यी झोउ को अपना अश्लील वीडियो-फोटो भेजा, जिसका विरोध फिल्म निर्माता ने किया है। उन्होंने एक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए। चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अब इस पूरे मामले पर एक्टर ने भी सफाई दी है।

व्हाट्सएप पर अपनी कई ‘अश्लील तस्वीरें’ भेजी…

‘मार्वल’ अभिनेता ने फिल्म निर्माता द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। 'पीपल' मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, झोउ ने रेनर के साथ 'क्रॉनिकल्स ऑफ डिज्नी' और एक एनिमेटेड फिल्म पर काम किया था।

फिल्म निर्माता ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट में आरोप लगाया कि 54 वर्षीय अभिनेता ने जून में डीएम और व्हाट्सएप पर अपनी कई ‘अश्लील तस्वीरें’ भेजी थीं, जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने धमकी दी।

आरोप पूरी तरह से गलत

एक्टर के एक प्रतिनिधि ने 'पीपल' को एक बयान में बताया, "आरोप पूरी तरह से गलत और झूठे हैं।" वहीं रेनर के वकील मार्टी सिंगर ने झोउ के दावों का खंडन करते हुए उन्हें "झूठा, अपमानजनक और अत्यधिक अपमानजनक" बताया।

बदला ले रहीं फिल्म मेकर

प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि झोउ, रेनर के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है क्योंकि अभिनेता ने "उसके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया" और सोशल मीडिया पर उसके प्रोजेक्ट्स का प्रचार नहीं किया।

'पीपल' के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि रेनर की झोउ से जुलाई में एक बार मुलाकात हुई थी, जब वे नेवादा के रेनो स्थित एक होटल में मिले थे, जहां झोउ की डॉक्यूमेंट्री के लिए रेनर का साक्षात्कार लिया गया था। क्योंकि दोनों के बीच सहमति से मुलाकात" हुई थी।

इसके बाद कानूनी प्रतिनिधि ने आगे कहा- ‘दोनों अगस्त में दूसरी बार मिले, तब अभिनेता ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसका वह बदला ले रही हैं।

झोउ का दावा भी सुन लीजिए

यी झोउ बीजिंग में जन्मी एक निर्देशक, लेखिका और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं। इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि 20 अगस्त को नेवादा के रेनो स्थित रेनर के घर पर हुई एक बैठक के दौरान, वह बहुत गुस्से और नशे में थे, मुझ पर घंटों तक चिल्लाते रहे। तब सुरक्षा की चिंता के चलते मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने सहकर्मियों को व्हाट्सएप संदेश भेजे, जो लगातार यह पूछ रहे थे कि वह सुरक्षित हैं या नहीं।

यह पहली बार नहीं है जब रेनर विवादों में घिरे हों। 2019 में उनकी पूर्व पत्नी सोन्नी पचेको ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि लड़ाई के दौरान रेनर ने नशीली दवाओं का सेवन और हिंसक व्यवहार किया। हालांकि, रेनर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।

ये भी पढ़ें

पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह का टूटा साबरा का बांध, बताया क्या है सच?
बॉलीवुड
Sangram-Singh-Payal-Rohatgi-Divorce

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

09 Nov 2025 09:13 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / महिला फिल्म मेकर को फेमस एक्टर ने भेज दिया अपना ही अश्लील वीडियो और फोटो! मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मजाक-मजाक में अपनी कनपटी पर रखी गन, जब शूटिंग के दौरान एक्टर की हो गई थी मौत

Jon-Erik Hexum Dies Story
हॉलीवुड

Diane Ladd Dies: फेमस एक्ट्रेस का निधन, बेटी ने किया इमोशनल पोस्ट

Diane Ladd Dies at 89
हॉलीवुड

‘स्पर्म कॉकटेल’ पीने वाली फेमस सिंगर का एक और बड़ा खुलासा, नए पोस्ट से मची खलबली

Jessica Simpson Latest Post
हॉलीवुड

D’Angelo Dies: ग्रैमी अवॉर्ड विनर और फेमस सिंगर की कैंसर से मौत, परिवार ने किया इमोशनल पोस्ट

D'Angelo Dies at 51
हॉलीवुड

Alec Baldwin Car Accident: भयानक एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे फेमस एक्टर, गाड़ी के सामने आ गया था ट्रक

Alec Baldwin narrowly escaped a scary car accident
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.