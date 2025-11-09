पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह का टूटा साबरा का बांध, बताया क्या है सच?

जब संग्राम सिंह से ऑनलाइन ट्रोलिंग और फैलती अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत शांत और समझदारी भरा जवाब दिया। संग्राम ने कहा, “हम जिस फील्ड में हैं, वहां ट्रोल्स और अफवाहें तो हमेशा रहेंगी। इन्हें रोकना नामुमकिन है। लेकिन सबसे अच्छा जवाब है, अपने काम से देना। अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो बस खुद पर भरोसा रखो और शांत (सामान्य) रहो। बाकी बातें अपने आप शांत हो जाएंगी।”