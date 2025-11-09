पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह का टूटा साबरा का बांध, बताया क्या है सच?

संग्राम सिंह ने तोड़ी चुप्पी: पायल रोहतगी से रिश्ते पर दी सफाई (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Sangram Singh-Payal Rohatgi Divorce Rumours: पिछले कुछ दिनों से संग्राम सिंह और पायल रोहतगी की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रही है। सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक की खबरें खूब वायरल हो रही थीं। वहीं, एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ संग्राम के बढ़ते ऑनलाइन इंटरैक्शन को लेकर भी तरह-तरह की बातें होने लगीं। अब संग्राम सिंह ने पहली बार इन सब पर खुलकर बात की है।
‘जूम’ के साथ एक इंटरव्यू में संग्राम ने कहा, “जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो लोग आपकी हर बात पर ध्यान देते हैं। आजकल मीडिया हर चीज को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा देती है। कभी-कभी तो ये लोग सालगिरह के दिन भी किसी का तलाक करवा देते हैं।”
संग्राम ने आगे कहा कि उन्हें इन सब अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक भगवान साथ है और हम साथ हैं, तब तक ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता। शादी कोई खेल नहीं होती है, आज की और कल खत्म कर दी। हर रिश्ते को समय और धैर्य की जरूरत होती है। मीडिया अपना काम करती है, लेकिन हमें अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए।”
जब संग्राम सिंह से ऑनलाइन ट्रोलिंग और फैलती अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत शांत और समझदारी भरा जवाब दिया। संग्राम ने कहा, “हम जिस फील्ड में हैं, वहां ट्रोल्स और अफवाहें तो हमेशा रहेंगी। इन्हें रोकना नामुमकिन है। लेकिन सबसे अच्छा जवाब है, अपने काम से देना। अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो बस खुद पर भरोसा रखो और शांत (सामान्य) रहो। बाकी बातें अपने आप शांत हो जाएंगी।”
संग्राम ने हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) मुकाबले में पाकिस्तान के फाइटर अली रजा निसार को सिर्फ 90 सेकंड में हराकर इतिहास रच दिया था। ये जीत उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश के लिए गर्व का पल भी, क्योंकि संग्राम ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं।
संग्राम की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प है। उन्होंने एक्ट्रेस पायल रोहतगी से 9 जुलाई 2022 को आगरा में शादी की थी। यह एक छोटा-सा पारिवारिक समारोह था, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए थे। शादी के बाद दिल्ली और अहमदाबाद में दो शानदार रिसेप्शन भी रखे गए।
संग्राम और पायल की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती है, जहां पायल अपनी खुली और बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं, वहीं संग्राम अपनी सादगी और ईमानदारी से लोगों के दिल जीत लेते हैं। दोनों मिलकर सच में एक पावर कपल की तरह नजर आते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग