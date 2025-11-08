Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

मैं पागल हो गया था… विजय वर्मा ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, किया खुलासा

Vijay Verma Revelation: विजय अकेले अपने मुंबई के अपार्टमेंट में बंद हो गए। उन्होंने बताया, “मैं बिल्कुल अकेला था। बस मेरी छोटी सी बालकनी थी, जहां से मैं आसमान देखता था। यह मेरे लिए राहत की बात थी, वरना मैं पागल हो जाता। असल में, मैं पागल हो गया था।”

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 08, 2025

Vijay Verma Revelation

विजय वर्मा (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Mirzapur Fame Vijay Verma: ‘मिर्जापुर’ फेम विजय वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक्टर ने अपने निजी जिंदगी को लेकर वो बात बताई है, जिसे अब तक लोग नहीं जानते थे। उनके मुताबिक, एक समय उनकी जिंदगी में ऐसा आया, जब वह डिप्रेशन में चले गए थे। वह 4 दिनों तक अपने सोफे से हिलते तक नहीं थे। अपने अपार्टमेंट में वह घंटों बैठे रहते थे। न किसी से बात करते और न ही कुछ काम करते। वह पागल से हो गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं, आखिर एक्टर क्यों डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। इन सब से बाहर निकालने में उनकी मदद किसने की।

मैं अकेला पागल हो गया था…

'कोरोना महामारी' के दौर में जहां पूरी दुनिया थम गई थी, वहीं विजय वर्मा के लिए यह समय जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बन गया। रिया चक्रवर्ती के साथ एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अभिनेता ने बताया कि कैसे लॉकडाउन ने उनकी चमकती दुनिया को अचानक सन्नाटे में बदल दिया।

विजय ने कहा, “‘गली बॉय’ की रिलीज के बाद तो जैसे काम की बाढ़ आ गई थी। इनमें ‘मिर्जापुर’, ‘शी’, ‘दहाड़’… एक के बाद एक प्रोजेक्ट सामने पड़े थे। मैं इतना व्यस्त था कि खुद के लिए वक्त ही नहीं था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर आई महामारी और सब थम सा गया।”

विजय अकेले अपने मुंबई के अपार्टमेंट में बंद हो गए। उन्होंने बताया, “मैं बिल्कुल अकेला था। बस मेरी छोटी सी बालकनी थी, जहां से मैं आसमान देखता था। यह मेरे लिए राहत की बात थी, वरना मैं पागल हो जाता। असल में, मैं पागल हो गया था।”

इस सुपरस्टार की बेटी ने की मदद

विजय वर्मा के लिए कोरोना का वो दौर जैसे किसी गहरे अंधेरे सुरंग से गुजरने जैसा था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में दो लोग उनके सबसे बड़े सहारे बने। आमिर खान की बेटी आयरा खान और एक्टर गुलशन देवैया।

विजय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब वे पूरी तरह अकेले थे, तब आयरा और गुलशन ही उनका छोटा-सा सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। उन्होंने कहा, “हम ज़ूम पर वीडियो कॉल करते थे, साथ में वर्चुअल डिनर करते थे, बस यही हमारी छोटी-सी दुनिया थी। लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। तभी आयरा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है।

विजय बताते हैं, “वो मुझसे कहती थीं- विजय, थोड़ा टहलना शुरू करो, थोड़ी धूप में बैठो। फिर उन्होंने मेरे साथ जूम पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। वो मेरी फिटनेस कोच बन गईं।”

एंग्जायटी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे एक्टर

इतना सब होने के बावजूद, वह फिर अकेले रहने लग गए। मन कहीं लगता ही नहीं था। आखिरकार, विजय ने एक थेरेपिस्ट से बात की, पता चला कि वे एंग्जायटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हालत इतनी गंभीर थी कि दवा की जरूरत तक पड़ सकती थी।

आयरा ने फिर से मदद की, उनकी योगा और थैरेपी ने विजय को धीरे-धीरे वापस पटरी पर ला दिया। आज वो फिर वही आत्मविश्वासी और ऊर्जावान एक्टर हैं, जो अपनी हर परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

