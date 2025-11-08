मैं पागल हो गया था… विजय वर्मा ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, किया खुलासा

Mirzapur Fame Vijay Verma: ‘मिर्जापुर’ फेम विजय वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक्टर ने अपने निजी जिंदगी को लेकर वो बात बताई है, जिसे अब तक लोग नहीं जानते थे। उनके मुताबिक, एक समय उनकी जिंदगी में ऐसा आया, जब वह डिप्रेशन में चले गए थे। वह 4 दिनों तक अपने सोफे से हिलते तक नहीं थे। अपने अपार्टमेंट में वह घंटों बैठे रहते थे। न किसी से बात करते और न ही कुछ काम करते। वह पागल से हो गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं, आखिर एक्टर क्यों डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। इन सब से बाहर निकालने में उनकी मदद किसने की।