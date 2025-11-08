बुरी फंसी मशहूर कलाकार जसना सलीम, मंदिर में रील बनाना पड़ा भारी

मशहूर आर्टिस्ट जसना सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज (इमेज सोर्स: कलाकार इंस्टाग्राम)
Jasna Salim Case File: फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट जसना सलीम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा किसी खूबसूरत कलाकृति को लेकर नहीं, बल्कि एक विवादित रील को लेकर है। दरअसल, जसना पर मंदिर परिसर में रील शूट करने का आरोप लगा है, जिसके चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
पेंटिंग कलाकार के तौर पर खास पहचान बनाने वाली जसना सलीम केरल स्थित गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर पहुंचीं थीं। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में बिना अनुमति के वीडियो शूट किया। जिसके बाद उनके खिलाफ केस BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
जानकारी के मुताबिक, गुरुवायूर मंदिर पुलिस ने जसना सलीम और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी केस दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि यही जसना सलीम पिछले साल (2024) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्रीकृष्ण की पेंटिंग भेंट करने के कारण सुर्खियों में थीं। अब वही कलाकार अपनी एक मंदिर रील के चलते विवादों में फंस गई हैं। हालांकि अब इस मामले में उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह सफाई देती नजर आ रही हैं। देखें वीडियो-
ऐसा लगता है कि केरल की चर्चित पेंटर जसना सलीम का नाम कला से ज्यादा अब विवादों से जुड़ता जा रहा है। मंदिर परिसर में वीडियो बनाने के आरोप में पहले ही चर्चा में रह चुकीं जसना पर एक बार फिर वही गलती दोहराने का आरोप लगा है।
दरअसल, पुलिस के मुताबिक यह पहली बार नहीं है, जब जसना पर गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर में वीडियो शूट किया हो। इस साल की शुरुआत में भी उन पर मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को माला पहनाकर वीडियो बनाने का आरोप लगा था। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था, जिसमें मंदिर के भीतर किसी भी तरह का वीडियो शूट या सोशल मीडिया पर शेयर करना प्रतिबंधित है।
इतना ही नहीं, जसना पहले भी विवादों की वजह बन चुकी हैं, जब उन्होंने मंदिर परिसर के पास केक काटा था और उस पल को कैमरे में कैद करने की कोशिश की थी। कला में भक्ति की झलक दिखाने वाली जसना सलीम के लिए अब यही भक्ति कानूनी पेंच में उलझती जा रही है। भक्तों की भावनाएं भले जुड़ी हों, लेकिन मंदिर प्रशासन के नियमों ने इस बार उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया है।
