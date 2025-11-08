बुरी फंसी मशहूर कलाकार जसना सलीम, मंदिर में रील बनाना पड़ा भारी

जानकारी के मुताबिक, गुरुवायूर मंदिर पुलिस ने जसना सलीम और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी केस दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि यही जसना सलीम पिछले साल (2024) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्रीकृष्ण की पेंटिंग भेंट करने के कारण सुर्खियों में थीं। अब वही कलाकार अपनी एक मंदिर रील के चलते विवादों में फंस गई हैं। हालांकि अब इस मामले में उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह सफाई देती नजर आ रही हैं। देखें वीडियो-