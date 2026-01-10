Vidyut Jammwal: शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं… बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ता दिखा फेमस एक्टर, वीडियो वायरल

अपने इस वीडियो को डिस्क्राइब करते हुए विद्युत ने लिखा है " एक कलारीपयट्टू साधक के रूप में, मैं वर्ष में एक बार सहज की योगिक साधना करता हूँ। सहज का अर्थ है स्वाभाविक सहजता और सहज प्रवृत्ति की अवस्था में लौटना, जिससे प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव और आंतरिक चेतना का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से, यह अभ्यास शरीर के अनेक न्यूरो-रिसेप्टर्स और प्रोप्रियो-रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे संवेदी प्रतिक्रिया बेहतर होती है तथा संतुलन और समन्वय में सुधार आता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता तीव्र होती है और गहरे स्तर पर स्थिरता व ग्राउंडिंग का अनुभव होता है।"