बॉलीवुड

Vidyut Jammwal: शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं… बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ता दिखा फेमस एक्टर, वीडियो वायरल

Vidyut Jammwal Video: जामवाल ने एक वीडियो शेयर करके हलचल मचा दी है। कलारीपयट्टू और सहज योग साधना से जुड़े इस वीडियो ने सभी को चौंका दिया है

मुंबई

image

Priyanka

Jan 10, 2026

Photo Vidhyut Jhamwal

विद्युत जामवाल की फोटो (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Vidyut Jammwal Viral Video: अभिनेता विद्युत जामवाल इस जनरेशन के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं। वह न सिर्फ एक एक्टर हैं, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट और स्टंटमैन भी हैं। उनकी फिल्मों में दमदार और हाई-ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलता है। अपनी फिटनेस और खतरनाक स्टंट्स के लिए वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुके हैं।

विद्युत समय-समय पर अपनी फिटनेस और एक्शन के प्रति लगाव को दिखाते हुए ऐसे फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं, जो फैंस को हैरान कर देते हैं। आज शनिवार को भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जिसे देखकर लोग चौंकने के साथ-साथ शॉक्ड रह गए।

क्या है वीडियो में?

विद्युत ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जंगल में बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते और उतरते नजर आ रहे हैं। फिटनेस और एक्शन उनके जुनून का हिस्सा हैं, इसलिए वह यह सब बेहद आसानी और फुर्ती के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, वीडियो में उनके शरीर को ‘ईविल आई’ इमोजी से ढका गया है। बिना किसी कपड़ों के उनको यह सब करता देख व्यूवर्स निश्चित रूप से शॉक्ड हो गए।

वीडियो के साथ क्या लिखा विद्युत ने?

अपने इस वीडियो को डिस्क्राइब करते हुए विद्युत ने लिखा है " एक कलारीपयट्टू साधक के रूप में, मैं वर्ष में एक बार सहज की योगिक साधना करता हूँ। सहज का अर्थ है स्वाभाविक सहजता और सहज प्रवृत्ति की अवस्था में लौटना, जिससे प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव और आंतरिक चेतना का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से, यह अभ्यास शरीर के अनेक न्यूरो-रिसेप्टर्स और प्रोप्रियो-रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे संवेदी प्रतिक्रिया बेहतर होती है तथा संतुलन और समन्वय में सुधार आता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता तीव्र होती है और गहरे स्तर पर स्थिरता व ग्राउंडिंग का अनुभव होता है।"

पहले भी कर चुके हैं ऐसा

यह पहली बार नहीं है जब विद्युत ने इस तरह का वीडियो या फोटो शेयर किया हो। इससे पहले दिसंबर 2023 में उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर हिमालय के जंगलों से बिना कपड़ों के फोटोज पोस्ट की थीं। इन्हीं फोटोज के साथ उन्होंने अपनी अगली फिल्म ‘क्रैक’ का अनाउंसमेंट किया था, जो 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी।

इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे विद्युत

साल 2025 में विद्युत फिल्म ‘मद्रासी’ में नजर आए थे, जिसे ए.आर. मुरुगादॉस ने डायरेक्ट किया था। वहीं, 2026 की शुरुआत में वह ‘हैप्पी पटेल: एक खतरनाक जासूस’ में दिखाई देंगे जो 16 जनवरी को रिलीज होगी। इसके अलावा, विद्युत ने हाल ही में अपने हॉलीवुड डेब्यू फिल्म भी अनाउंस की है। इस फिल्म में वो लेजेंडरी एंटरटेनमेंट की लाइव-एक्शन फिल्म ‘स्ट्रीट फाइटर’ के पॉपुलर कैरेक्टर धालसिम के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म अक्टूबर 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।

Published on:

10 Jan 2026 06:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Vidyut Jammwal: शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं… बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ता दिखा फेमस एक्टर, वीडियो वायरल

