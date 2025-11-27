ऐश्वर्या राय को बनाऊंगा आयशा राय… पाकिस्तानी मौलवी ने दिया बयान, वीडियो ने मचाया तहलका

पाकिस्तानी मौलवी ने दिया ऐश्वर्या राय को लेकर विवादित बयान
Aishwarya Rai News: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर काफी समय से खबर थी कि जल्द दोनों अलग हो सकते हैं और उनका तलाक हो सकता है। अब इसी बीच, पाकिस्तान के एक मौलवी ने इस रिश्ते पर बेहद विवादित बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब ऐश्वर्या और अभिषेक का तलाक होगा तो वह एक्ट्रेस से शादी कर लेंगे।
पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का एक वीडियो सामने आया है। यह एक पॉडकास्ट का है। इसमें मौलाना ने कहा कि ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर दोनों पार्टनर अलग होते हैं तो 'ऐश्वर्या राय मुझे शादी के लिए मैसेज करेंगी।'
कावी ने कहा, "सुना है कि मियां-बीवी (अभिषेक-ऐश्वर्या) के बीच अलगाव की सूरत बन रही है।… अल्लाह करे ऐसा न हो, क्योंकि मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, लेकिन अगर अलहदगी हो जाती है तो इंशा अल्लाह दो चार महीने के भीतर ही ऐश्वर्या की तरफ से मुझे निकाह का पैगाम आ जाएगा।"
मौलवी कावी ने आगे यह भी कहा कि अगर ऐश्वर्या का प्रस्ताव आता है, तो वह बच्चन परिवार की बहू को पहले मुसलमान बनाएंगे फिर उनसे शादी करेंगे। मुफ्ती कावी ने कहा कि ऐश्वर्या राय का नाम पहले आयशा राय करेंगे फिर निकाह करेंगे।
मुफ्ती कावी का यह इस तरह का पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वह भारतीय मॉडल, डांसर और परफॉर्मर राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने 14 फरवरी को शादी की तारीख भी बता दी थी। कावी के मुताबिक, राखी ने खुद अपने निकाह की तारीख चुनी थी और शादी के बाद इस्लामी लिबास अपनाने के लिए भी तैयार थीं। हालांकि, राखी ने उनके प्रपोजल को खुलेआम खारिज कर दिया था। राखी ने कहा था कि 'मुफ्ती कावी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है।"
