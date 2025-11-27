Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय को बनाऊंगा आयशा राय… पाकिस्तानी मौलवी ने दिया बयान, वीडियो ने मचाया तहलका

Pakistani Cleric Mufti Abdul Qavi On Aishwarya Rai: ऐश्वर्या राय को लेकर पाकिस्तानी मौलवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह एक्ट्रेस से निकाह कर लेंगे और उनका नाम आयशा राय रखेंगे। अब उनका ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 27, 2025

Pakistani cleric Mufti Abdul Qavi controversial claim will give Aishwarya Rai Muslim name Ayesha Rai and then marry

पाकिस्तानी मौलवी ने दिया ऐश्वर्या राय को लेकर विवादित बयान

Aishwarya Rai News: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर काफी समय से खबर थी कि जल्द दोनों अलग हो सकते हैं और उनका तलाक हो सकता है। अब इसी बीच, पाकिस्तान के एक मौलवी ने इस रिश्ते पर बेहद विवादित बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब ऐश्वर्या और अभिषेक का तलाक होगा तो वह एक्ट्रेस से शादी कर लेंगे।

ऐश्वर्या राय को लेकर दिया मौलवी ने विवादित बयान (Pakistani Cleric Mufti Abdul Qavi On Aishwarya Rai)

पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का एक वीडियो सामने आया है। यह एक पॉडकास्ट का है। इसमें मौलाना ने कहा कि ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर दोनों पार्टनर अलग होते हैं तो 'ऐश्वर्या राय मुझे शादी के लिए मैसेज करेंगी।'

कावी ने कहा, "सुना है कि मियां-बीवी (अभिषेक-ऐश्वर्या) के बीच अलगाव की सूरत बन रही है।… अल्लाह करे ऐसा न हो, क्योंकि मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, लेकिन अगर अलहदगी हो जाती है तो इंशा अल्लाह दो चार महीने के भीतर ही ऐश्वर्या की तरफ से मुझे निकाह का पैगाम आ जाएगा।"

ऐश्वर्या को बनाऊंगा मुस्लिम (Aishwarya Rai News)

मौलवी कावी ने आगे यह भी कहा कि अगर ऐश्वर्या का प्रस्ताव आता है, तो वह बच्चन परिवार की बहू को पहले मुसलमान बनाएंगे फिर उनसे शादी करेंगे। मुफ्ती कावी ने कहा कि ऐश्वर्या राय का नाम पहले आयशा राय करेंगे फिर निकाह करेंगे।

मुफ्ती कावी का यह इस तरह का पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वह भारतीय मॉडल, डांसर और परफॉर्मर राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने 14 फरवरी को शादी की तारीख भी बता दी थी। कावी के मुताबिक, राखी ने खुद अपने निकाह की तारीख चुनी थी और शादी के बाद इस्लामी लिबास अपनाने के लिए भी तैयार थीं। हालांकि, राखी ने उनके प्रपोजल को खुलेआम खारिज कर दिया था। राखी ने कहा था कि 'मुफ्ती कावी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है।"

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का छलका दर्द, लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे…
बॉलीवुड
Hema Malini heartbroken post 3 days after husband Dharmendra Death said he was everything to me

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

ऐश्वर्या राय

ऐश्वर्या राय बच्चन

bollywod news

Bollywood

Updated on:

27 Nov 2025 04:28 pm

Published on:

27 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऐश्वर्या राय को बनाऊंगा आयशा राय… पाकिस्तानी मौलवी ने दिया बयान, वीडियो ने मचाया तहलका

