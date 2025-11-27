ऐश्वर्या राय को बनाऊंगा आयशा राय… पाकिस्तानी मौलवी ने दिया बयान, वीडियो ने मचाया तहलका

मुफ्ती कावी का यह इस तरह का पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वह भारतीय मॉडल, डांसर और परफॉर्मर राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने 14 फरवरी को शादी की तारीख भी बता दी थी। कावी के मुताबिक, राखी ने खुद अपने निकाह की तारीख चुनी थी और शादी के बाद इस्लामी लिबास अपनाने के लिए भी तैयार थीं। हालांकि, राखी ने उनके प्रपोजल को खुलेआम खारिज कर दिया था। राखी ने कहा था कि 'मुफ्ती कावी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है।"