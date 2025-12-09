लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कनिका कपूर के साथ दुर्व्यवहार, सामने आया शर्मनाक वीडियो

शनिवार (6 दिसंबर) की रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि फेमस सिंगर कनिका कपूर डर गईं। दरअसल, मेघालय में मी’गोंग फेस्टिवल 2025 में सिंगर कनिका कपूर का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। एक सिरफिरे फैन ने सिक्योरिटी तोड़कर सीधे स्टेज पर चढ़ आया। इस दौरान कनिका अपना फेवरेट सॉन्ग ‘काला चश्मा’ गा रही थीं, भीड़ में छिपा वो सरफिरा दबे पाव उनके पास आया और सिंगर के पैरों को पकड़ लिया। उन्हें गोद में उठाने की कोशिश की। यह सब इतने अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला।