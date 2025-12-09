लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कनिका कपूर के साथ दुर्व्यवहार, सामने आया शर्मनाक वीडियो

कनिका कपूर संग हुई शर्मनाक हरकत। फोटो सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम
Kanika Kapoor Grabbed On Stage: बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर बदसलूकी हुई है। एक लड़के (फैन) ने उन्हें जबरन पकड़ने की कोशिश की। सिंगर को गोद में उठाने की कोशिश की। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे देख लोग महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
शनिवार (6 दिसंबर) की रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि फेमस सिंगर कनिका कपूर डर गईं। दरअसल, मेघालय में मी’गोंग फेस्टिवल 2025 में सिंगर कनिका कपूर का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। एक सिरफिरे फैन ने सिक्योरिटी तोड़कर सीधे स्टेज पर चढ़ आया। इस दौरान कनिका अपना फेवरेट सॉन्ग ‘काला चश्मा’ गा रही थीं, भीड़ में छिपा वो सरफिरा दबे पाव उनके पास आया और सिंगर के पैरों को पकड़ लिया। उन्हें गोद में उठाने की कोशिश की। यह सब इतने अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला।
कनिका कुछ पल के लिए घबरा गईं, लेकिन उन्होंने गाना नहीं रोका। वहीं, स्थिति बिगड़ती देख सिक्योरिटी और उनके को-परफॉर्मर तुरंत स्टेज पर पहुंचे और उस फैन को पकड़कर नीचे उतार दिया।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ और स्टेज सिक्योरिटी के बावजूद भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही, यह मामला बड़े पब्लिक इवेंट्स की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहा है। देखें शर्मनाक वीडियो-
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो देख एक यूजर ने लिखा- “भारत में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जब हजारों की भीड़ में खुलेआम ऐसा हो सकता है तो अकेली महिला के साथ…”
दूसरे ने लिखा- “अब तो औरत बिलकुल सुरक्षित नहीं है, तो अकेले चलने वालों के लिए क्या उम्मीद है? बेटों को सम्मान सिखाएं, यही असली हल है।”
कनिका कपूर बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में से एक हैं। सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर उनके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कनिका कपूर का जन्म लखनऊ में हुआ। साल 2012 में वह सिंगर बनने का सपना लेकर मुंबई आ गईं। उनका पहला गाना ‘जुगनी जी’ उसी साल रिलीज हुआ और लोगों को काफी पसंद आया।
कनिका को असली पहचान फिल्म ‘रागिनी एमएमएस 2’ के सुपरहिट गाने ‘बेबी डॉल’ से मिली। इस गाने ने उन्हें रातों-रात पूरे देश में स्टार बना दिया। इसके बाद उनके कई गाने हिट हुए, जैसे- ‘चिट्टियां कलाइयां’, ‘लवली’, ‘कमली’, ‘देसी लुक’, ‘नाचन फर्राटे’ और ‘बीट पे बूटी’।
