9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कनिका कपूर के साथ दुर्व्यवहार, सामने आया शर्मनाक वीडियो

Kanika Kapoor Grabbed By Fan: स्टेज पर कनिका कपूर संग बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख उनके फैंस भड़क उठे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 09, 2025

Kanika Kapoor Grabbed By Fan

कनिका कपूर संग हुई शर्मनाक हरकत। फोटो सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम

Kanika Kapoor Grabbed On Stage: बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर बदसलूकी हुई है। एक लड़के (फैन) ने उन्हें जबरन पकड़ने की कोशिश की। सिंगर को गोद में उठाने की कोशिश की। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे देख लोग महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

सिंगर के साथ सरेआम स्टेज पर बदसलूकी

शनिवार (6 दिसंबर) की रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि फेमस सिंगर कनिका कपूर डर गईं। दरअसल, मेघालय में मी’गोंग फेस्टिवल 2025 में सिंगर कनिका कपूर का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। एक सिरफिरे फैन ने सिक्योरिटी तोड़कर सीधे स्टेज पर चढ़ आया। इस दौरान कनिका अपना फेवरेट सॉन्ग ‘काला चश्मा’ गा रही थीं, भीड़ में छिपा वो सरफिरा दबे पाव उनके पास आया और सिंगर के पैरों को पकड़ लिया। उन्हें गोद में उठाने की कोशिश की। यह सब इतने अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला।

कनिका कुछ पल के लिए घबरा गईं, लेकिन उन्होंने गाना नहीं रोका। वहीं, स्थिति बिगड़ती देख सिक्योरिटी और उनके को-परफॉर्मर तुरंत स्टेज पर पहुंचे और उस फैन को पकड़कर नीचे उतार दिया।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ और स्टेज सिक्योरिटी के बावजूद भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही, यह मामला बड़े पब्लिक इवेंट्स की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहा है। देखें शर्मनाक वीडियो-

वीडियो देख आगबबूला हुए लोग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो देख एक यूजर ने लिखा- “भारत में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जब हजारों की भीड़ में खुलेआम ऐसा हो सकता है तो अकेली महिला के साथ…”

दूसरे ने लिखा- “अब तो औरत बिलकुल सुरक्षित नहीं है, तो अकेले चलने वालों के लिए क्या उम्मीद है? बेटों को सम्मान सिखाएं, यही असली हल है।”

बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में से एक है कनिका

कनिका कपूर बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में से एक हैं। सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर उनके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कनिका कपूर का जन्म लखनऊ में हुआ। साल 2012 में वह सिंगर बनने का सपना लेकर मुंबई आ गईं। उनका पहला गाना ‘जुगनी जी’ उसी साल रिलीज हुआ और लोगों को काफी पसंद आया।

कनिका को असली पहचान फिल्म ‘रागिनी एमएमएस 2’ के सुपरहिट गाने ‘बेबी डॉल’ से मिली। इस गाने ने उन्हें रातों-रात पूरे देश में स्टार बना दिया। इसके बाद उनके कई गाने हिट हुए, जैसे- ‘चिट्टियां कलाइयां’, ‘लवली’, ‘कमली’, ‘देसी लुक’, ‘नाचन फर्राटे’ और ‘बीट पे बूटी’।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

09 Dec 2025 12:27 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कनिका कपूर के साथ दुर्व्यवहार, सामने आया शर्मनाक वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

Dharmendra Photos
मनोरंजन

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में…

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में...
बॉलीवुड

सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़, अचानक आए शख्स ने गलत तरीके से छुआ, देखें वीडियो

Singer Kanika Kapoor Groped By Man on stage attempting to lift in meghalaya video goes viral
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने 5 मिनट में ‘हुकूमत’ के लिए लिया था फैसला, निर्देशक ने बताया ये दिलचस्प किस्सा

धर्मेंद्र ने 5 मिनट में 'हुकूमत' के लिए लिया था फैसला, निर्देशक ने बताया ये दिलचस्प किस्सा
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन से हेमा मालिनी का हुआ बुरा हाल, पोस्ट में लिखा- आप मेरा दिल तोड़कर…

Hema Malini emotional on Dharmendra 90th Birthday said your demise let me heartbroken
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.